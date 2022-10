Mitgliederversammlung des VLF Ravensburg – Waldsee

Am Donnerstag, 27. Oktober, findet um 20 Uhr im Gasthaus „Sternen“ in Reute die Mitgliederversammlung des Vereins Landwirtschaftliche Fachbildung Ravensburg-Waldsee statt. Bei dieser Veranstaltung werden die neuen Gremien des Vereins gewählt. Grund für die Neuwahl der Gremien ist eine umfangreiche Satzungsänderung im vergangenen Jahr, die einen Zusammenschluss der bisherigen Vereine VLF Bad Waldsee, Meisterverein Ravensburg und VLF Ravensburg ermöglicht. Das Ergebnis ist der Verein landwirtschaftlicher Fachbildung Ravensburg-Waldsee, der gemeinnützig und im Vereinsregister eingetragen ist. Neu an der Satzung ist auch, dass nicht nur Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen Mitglied werden können, sondern alle landwirtschaftlich ausgebildeten Personen und sonstige Interessierte, die gerne die Fortbildung in der Landwirtschaft unterstützen wollen.

Zur Jahresversammlung sind alle Mitglieder und Interessierten herzlich eingeladen. Die Versammlung wird von der Bauernkapelle Oberschwaben musikalisch umrahmt. Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung ist auf der Homepage des Landkreises unter www.rv.de zu finden.