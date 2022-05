Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die kürzlich stattgefundene Mitgliederversammlung des TSV Reute verabschiedete den langjährigen Sport- und Gerätewart Alfons Müller aus seiner Tätigkeit. Er war nicht nur verantwortlich für die einwandfreie Funktion aller Sportgeräte, sondern auch bei Anschaffungen neuer Geräte war seine fachliche Kompetenz gefragt. Insbesondere die für Verletzungen anfälligen Sportgeräte wie Barren, Sprungbretter, Reckstangen und so weiter waren in seiner permanenten Beobachtung und Kontrolle. Seine besondere Aufmerksamkeit war die Wartung der Geräte für die Kinder und Jugendlichen. Durch seine umsichtige Tätigkeit in den vielen Jahren war es möglich, dass alle Sportlerinnen und Sportler verletzungs- beziehungsweise unfallfrei die Sporthalle verlassen konnten.

Die TSV-Vorsitzende Karin Nowak würdigte in ihrer Laudatio seine Verdienste in den vielen Jahren seiner Tätigkeit, sowohl in der Durlesbachhalle Reute als auch in der Dorfgemeinschaftshalle in Gaisbeuren. Seine, meist im Verborgenen ausgeübte Tätigkeit kam somit allen Sportlerinnen und Sportlern zugute.

Unter Applaus der Versammlung und mit humorvollen Worten überreichte Vorstandsmitglied Simone Kibler ein Präsent. In einem kurzen Dankeswort bedankte sich Alfons Müller für die jahrelange, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Übungsleitern und beim Vorstand für die immer offenen Ohren für seine Anliegen bezüglich Neuanschaffung beziehungsweise Reparaturen von Sportgeräten.