Mitgliederversammlung des TSV Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Turn- und Sportverein traf sich zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 21.07.2021 um 19:30 Uhr. Die erforderlichen Coronamaßnahmen der „3 G's“ wurden bereits vor Betreten der Versammlung vom Hausherrn, Herrn Hörmann, ordnungsgemäß vorgenommen.

Vorsitzende Karin Nowak eröffnete die turnusmäßige Mitgliederversammlung und wies auf die ordnungsgemäße Einladung sowie die vorliegende Tagesordnung und die Beschlussfähigkeit hin. Wegen zeitgleicher Sitzung konnte leider kein Vertreter der Ortschaft an der Versammlung teilnehmen.

Nach Annahme der Tagesordnung ging die Vorsitzende Karin Nowak explizit auf die erschwerten Bedingungen der Umsetzung des erforderlichen Sportbetriebs ein. Ein ausdrückliches Lob sprach sie den Übungsleiterinnen und Übungsleitern aus, die eine möglichst problemlose Umsetzung des Sportbetriebes ermöglicht haben. Im Geschäftsbericht wurde dann auch der durch den Lockdown geschwächte Sportbetrieb deutlich, sodass die Mitgliederzahl von 940 auf 916 sank.

Der eigentliche Sportbetrieb wird nach wie vor von 32 Übungsleiter*innen, davon 13 mit C-Lizenz, 5 mit B-Lizenz, 4 Physiotherapeuten und einer Zumba-Trainerin, teilweise sogar online, unterrichtet. Im Besonderen wies die stellvertretende Vorsitzende Elke Übelhör auf das ab März laufende digitale Video- und Zoom-Angebot hin, das auch über unsere Homepage (www.tsv-reute.de) unter #Elke Sport abrufbar ist. Darin werden immerhin ca. 20 unterschiedliche Sportarten angeboten.

Ein weiteres Angebot möchte der TSV mit der Ortsverwaltung und der solidarischen Gemeinschaft verwirklichen. Ziel ist einen gemeinsamen Outdoor-Bewegungspark zu erstellen. Hier soll nach den Richtlinien der „Fünf Esslinger“ ein Parcours erstellt werden. Die Lizenzgebühr dafür wurde dankenswerterweise bereits von der Raiffeisenbank Reute übernommen. Die jeweiligen Geräte sowie den notwendigen Platz wird die Ortschaft bestimmen, unsere Übungsleiter werden entsprechend ausgebildet. Es wird ein Prospekt erstellt, sodass Jedermann/frau die Anlage in Anspruch nehmen kann. Die jeweiligen Berichte der einzelnen Abteilungen wurden zustimmend und mit Applaus zur Kenntnis genommen.

Das Turnen war zum Teil nur eingeschränkt möglich, sodass auf Skype-online ausgewichen wurde. Derzeit besteht die Gruppe aus 40 Mädchen in 5 Altersgruppen, die von 7 Trainerinnen betreut werden, mit der Aussicht in den Sommerferien in ein Trainingslager zu gehen.