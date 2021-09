Mitgliederversammlung des Hospizvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. August 2021 trafen sich 19 Mitglieder und weitere Besucher*innen im Gemeindehaus von St. Peter zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Hospizgruppe Bad Waldsee e. V.

Nach der Begrüßung erinnerte der Leiter der Versammlung und Vorsitzende Ulrich Köpfler an die Einhaltung der Corona-Regeln und stellte die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Beginn seines Berichts stellte Köpfler, der seit genau einem Jahr im Amt ist, fest, dass es im Berichtsjahr zwei gegenläufige Tendenzen gab: während die Begleitungen von Schwerstkranken und Sterbenden aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Pandemie weniger waren, hatte der Vorstand viele organisatorische Aufgaben zu erledigen. So wurde die Personalverwaltung neu geregelt, Versicherungen und Konten des Vereins neu geordnet, der Datenschutz verbessert. Aufgaben, die zeitintensiv sind, aber „nicht vergnügungssteuerpflichtig“, wie Köpfler anmerkte.

Besonders der Wechsel in der Koordination, das Herzstücks jeder Hospizgruppe, machte dem Verein zu schaffen. Nach über zehn Jahren als Koordinatorin wird sich Monika Winstel neuen Aufgaben in der Trauerbegleitung zuwenden. Mit dem Ehepaar Emanuel und Ramona Endres, beide im Hauptberuf in der Altenpflege tätig und dem Verein schon länger verbunden, werden sich künftig die Aufgaben wie Einsatzplanung, Gruppentreffen, Hausbesuche und Schulung der Ehrenamtlichen teilen. Beide stellten sich den Mitgliedern kurz vor. Monika Winstel, die am Abend nicht da sein konnte, wird bei einem Festabend des Vereins im Oktober für ihr langjähriges und engagiertes Wirken gedankt.

In ihrem letzten Bericht als Koordinatorin, der von Nicole Scharfenort vorgelesen wurde, ging Winstel besonders auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie ein, welche die Arbeit sehr behinderten; so gab es im privaten Bereich kaum Begleitungen. Umso wichtiger wurde, Kontakt mit den Begleiterinnen der Hospizgruppe zu halten. Neben einzelnen Treffen, meist im Freien und sofern es die Lage erlaubte, wurden die telefonische und schriftliche Verbindung wichtiger. Um alle Begleiterinnen regelmäßig zu erreichen, wurde ein monatliches „Hospizblättle“ mit Informationen, besinnlichen Texte und Cartoons erstellt und verteilt, das Sr. Regina Starzmann redigierte.

Köpfler dankte herzlich den Mitarbeitenden des Vereins und seinen Mitstreiterinnen im Vorstand, Sr. Regina, Nicole Scharfenort und Renate Tessling für die Unterstützung, ganz besonders hob er die akkurate Arbeit der Kassiererin Manuel Winkler hervor, die auch die Gehaltabrechnung verantwortet.