Mitgliederversammlung der Schussentäler Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der im letzten Jahr neu gewählte Gildemeister Hermann Sommer war mit dem Besuch der Jahresmitgliederversammlung im Gasthaus Stern sehr zufrieden. Der Saal war gut gefüllt. Die Versammlung konnte in diesem Jahr wieder turnusgemäß durchgeführt werden. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war die Mitgliederversammlung aufgrund der Beschränkungen erst Ende Juli möglich.

Hermann Sommer konnte in seinem Bericht über die Fasnet 2022 trotz aller äußeren Umstände durch die Pandemie von einer positiven Resonanz aus der Einwohnerschaft der Gemeinde berichten. Im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten konnten doch einige Traditionsveranstaltungen der Reutener Ortsfasnet durchgeführt werden. Hierüber zeigte sich der Gildemeister zufrieden.

Neben den verschiedenen Berichten waren die Narren vor allem gespannt auf den Ausblick auf die Fasnet im kommenden Jahr. Dann nämlich feiert die Narrengilde ihren 60. Geburtstag. Herrmann Sommer gab einen kurzen Abriss über die bereits geplanten Veranstaltungen. Hierzu war sein eindringlicher Wunsch, dass sich alle Mitglieder und Freunde der Narrengilde mit einbringen. „Ohne euere Unterstützung können wir ein Jubiläumsfest dieser Größe nicht stemmen. Wir zählen auf Euch“, so der Gildemeister.

Mit viel Applaus bedacht und in ihrem Amt als Präsidentin bestätigt wurde Claudia Schmid. Dies gilt auch für die einstimmig wiedergewählte Säckelmeisterin, Rosi Lorenz. Martina Schech, Michael Münsch, Sebastian Litter und Marcel Helber wurden für zwei weitere Jahre als Narrenräte gewählt. Iris Hertkorn bleibt als Kassenprüferin in ihrem Amt. Spannend wurde es bei der Wahl eines neuen Chronisten sowie eines weiteren Narrenrats. Markus Stein, bislang Chronist und Selina Neut hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Neu in der Vorstandschaft als Chronist gewählt wurde Peter Knörle. Aufgrund mehrerer Bewerbungen wurde es am Ende bei der Wahl des unbesetzten Narrenrats nochmals spannend. Ulrike Ehe machte das Rennen und wurde neu in den Narrenrat gewählt.

Der Kinder-/Jugendbereich soll laut den Verantwortlichen der Narrengilde in der Zukunft noch mehr gestärkt werden. Der Jungnarrenrat wird deshalb um ein weiteres Mitglied aufgestockt. Bei der Wahl fiel das Votum einstimmig auf Florian Schech.

Mit positiven Ausblicken auf die Fasnet 2023 und guter Stimmung fand der Abend im Sternensaal seinen Ausklang.