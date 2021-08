Mitgliedertreffen unter freiem Himmel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 01. August 2021 fand die Jahreshauptversammlung des Tennisvereins Bad Waldsee auf der Terrasse des Clubhauses statt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte erst jetzt die sonst immer Anfang März stattfindende Jahreshauptversammlung abgehalten werden. In ihrem Rückblick auf das Jahr 2020 gab es für die beiden Vorsitzenden Jessica Tagliaferri und Bernd Dochow, im Gegensatz zu früheren Jahren, relativ wenig zu berichten. Das komplette Vereinsleben kam wegen Corona zum Stillstand. Die Zeit wurde aber dazu genutzt, notwendige Instandsetzungen am Clubhaus und an den Tennisplätzen vorzunehmen. So wurde die große Fensterfront erneuert und der Terrassenbelag ausgetauscht. Auf den Tennisplätzen sind die Sprinkleranlagen ersetzt worden.

Auch in den nachfolgenden Ressortberichten von Sportwart Markus Müller und Jugendwart Tobias Geiger zeigten sich die Auswirkungen der Pandemie. Bei der sogenannten Corona-Runde spielten die Herren 1, Herren 2 und die Herren 40/2. Alle anderen Mannschaften des TC Bad Waldsee haben nicht am Spielbetrieb teilgenommen. Im Jugendbereich trat keine Mannschaft des Vereins bei der Verbandsspielrunde 2020 an. Erfreulich dagegen waren die Ausführungen der scheidenden Kassenwartin Sonja Helbig. Der Verein konnte im letzten Jahr bei erneut steigenden Mitgliederzahlen wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen. Selbst die finanziellen Reserven sind gesteigert worden. Im Anschluss daran wurde die Kassenwartin und die Vorstandschaft von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet.

Die turnusmäßigen Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende: Jessica Tagliaferri und Bernd Dochow (Wiederwahl); Sportwart: Markus Müller (Wiederwahl); Breitensportwartin: Carmen Rost (Wiederwahl); Schriftführer: Horst Bentele (Wiederwahl); Kassenwartin: Erika Born (Neuwahl); Mitgliederverwaltung: Thomas Hartwig (Neuwahl) Kassenprüfer 1: Dirk Lambertz (Wiederwahl); Beisitzer 1: Volker Mölchert (Wiederwahl); Beisitzer 2: Ralf Born (Neuwahl).

Das Amt des scheidenden Internetbeauftragen Joachim Dehli übernimmt der stellvertretende Schriftführer Dr. Albert Paul.

Zum Abschluss der Veranstaltung überreichte die Vorstandschaft für herausragende Arbeitseinsätze Gutscheine an folgende Vereinsmitglieder: Werner Schach, Markus Müller, Jessica Tagliaferri, Claudius Walser, Volker Mölchert, Thomas Hartwig und Bernd Dochow.