Mitglieder mit Freude empfangen

Mit Freuden konnte am Mittwoch, 29.09.2021 der Vorsitzende Karl Emmendörfer viele Mitglieder nach der langen Corona-Pause wieder persönlich willkommen heißen zur Mitgliederversammlung der Geschäftsjahre 2019 und 2020.

Bei der Totenehrung gedachte der Vorsitzende aller Verstorbenen Mitglieder, besonders Maria Nägele, verstorben mit 102 Jahren, Mitglied seit 1959 und 15 Jahre Kassiererin, engagiert bei der Mitgliederwerbung und bei den Lehrfahrten. Außerdem werden wir Ernst Wiest, unser langjähriger und beliebter „Nikolaus“ mit seinen guten Ratschlägen bei den Adventsfeiern vermissen. Beiratsmitglieder im Gartenbauverein waren Erich Müller, 40 Jahre, und Karl Hermanutz, 30 Jahre. Beide waren hervorragende Gärtner und über Jahrzehnte Referenten für Baum- und Beerenschnittkurse. Wir sind allen Verstorbenen zu großem Dank für ihre Dienste verpflichtet.

In 2019 waren zwei Obstbaumschnittkurse. Rosenschnittkurs mit Pflegehinweisen bei Otto Scheerer mit Team. Der Jahresausflug ging zum Naturschutzzentrum Eriskirch und zur Staudengärtnerei Porsch in Hergensweiler. Im September war ein Fachvortrag „Mein Garten summt“ von Simone Kern. Adventsfeier war am 29.11.2019. Die letzte Mitgliederversammlung war am 10.05.2019. Wegen Covid 19 fand 2020 nur ein Obstbaumschnittkurs statt. Sehr interessante Eindrücke waren auf der Landesgartenschau Überlingen am 09.07.2021 zu sehen.

Der Kassenbericht von Hertha Emmendörfer schloss mit einem sehr guten Ergebnis, was der Kassenprüfer Willy Dorner bestätigte. Die Entlastung durch den Bezirksvorsitzenden Franz Bendel erfolgte einstimmig. Bei den Mitgliedern bedankte er sich für den schönen Blumenschmuck und die gepflegten Vorgärten und gratulierte den Preisträgern des Blumenschmuckwettbewerbes.

Edwin Bertrand informierte über den Nachhaltigkeitstag am 02.10.2021. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Bad Waldsee und der Obst- und Gartenbauverein Bad Waldsee widmen sich gemeinsam dem Thema „naturnaher Garten“. Hier gibt es Anregungen, wie man Gärten naturgerecht gestalten kann. Ein naturnaher Garten ist ein wichtiger Lebensraum für einheimische Vögel, Insekten, Fledermäuse und standortgerechte Pflanzen.

Für die Werbung von sieben Neumitgliedern übergab der Vorsitzende ein Rosenstöckchen als Dankeschön.

Der Garten ist ein so wunderbarer Freiraum, er lässt uns Zeit und Raum vergessen. In diesem Sinne wünschte der Vorsitzende weiterhin viel Freude an der Gartenarbeit.