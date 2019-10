Mitglieder können jetzt auch abgeholt werden

Monatlich lädt der Stadtseniorenrat und das Kino Seenema die ältere Generation zu Gesprächen, Kaffee, Kuchen und Film ein. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 7. November, um 14 Uhr statt.

Nach Informationen zu aktuellen Themen und anschließendem Austausch wird um 15 Uhr der Film, „Die Wurzeln des Glücks“ gezeigt. Neu ist, dass Mitglieder bei stark eingeschränkter Mobilität zu den Veranstaltungen, wie den Gesprächen und dem Film, von zu Hause abgeholt werden können, so die Veranstalter. Dazu muss man sich spätestens am Vortag bis 18 Uhr unter Telefon 07524/7231 anmelden. Bei Abwesenheit auf den Anrufbeantworter sprechen.

Zum Film: Etwas eigensinnig war der New Yorker Arzt und Jude Harry Rosenmerk schon immer. Nun lässt er sein bisheriges Leben hinter sich, um Schweine im heiligen Land zu züchten. Ein Schritt, der die religiöse Harmonie seiner neuen Gemeinde und den örtlichen Rabbi kräftig in Unruhe versetzt. Derweil versucht Harrys Exfrau Monica in New York die angespannten Fäden zu Tochter Annabelle und Sohn David zusammenzuhalten.

Kaffee, Kuchen und Film kosten sieben Euro für Mitglieder und neun Euro für Nichtmitglieder.