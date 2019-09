Miteinander und voneinander lernen

Dieses Jahr feiern die Volkshochschulen „100 Jahre Volkshochschule in Deutschland“, 100 Jahre Erwachsenen- und Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung. Am Freitag, 20. September, öffnen deshalb hunderte Volkshochschulen ihre Türen zu einer „Langen Nacht“ im Zeichen von interkultureller Begegnung und Verständigung, teilt die Stadt mit. So auch die Waldseer VHS.

Für die gesamte Volkshochschulfamilie biete das Jubiläum die einmalige Gelegenheit, um zu feiern und öffentlich sichtbar zu machen, dass Volkshochschulen mit ihrer einzigartigen Angebotspalette überall vor Ort die Erste Adresse in Sachen Weiterbildung seien, wo Menschen zusammentreffen, um miteinander und voneinander zu lernen. Das Format einer Langen Nacht – vom frühen Abend bis Mitternacht und darüber hinaus – biete viel Raum für originelle Schnupperangebote aus allen Programmbereichen, die Appetit auf mehr machen. Auch die Volkshochschule Bad Waldsee habe ein vielfältiges Programm für diesen Abend zusammengestellt.

Bürgermeister Roland Weinschenk wird laut Mitteilung als Schirmherr die Veranstaltung um 18.30 Uhr mit einem Grußwort eröffnen. Ein interkultureller Blick auf Gewohntes und Ungewohntes bietet anschließend Corinna Waffender, Kommunikationstrainerin aus Berlin, mit ihrem interaktiven Vortrag „Glaub nicht alles, was du denkst?“ Zum Thema „Fit4Future – Klimawandel und was wir tun können“ referiert im Anschluss Professor Roland Koenigsdorff von der Hochschule Biberach. Er beschäftigt sich in der Diskussion mit den Zuhörern mit den Fragen, welche Auswirkungen der Klimawandel hat und wie die Pariser Klimaschutzziele erreicht werden können.

VHS-Kurse zum Mitmachen gibt es um 21 und 22 Uhr beim Line Dance und bei den Orientalischen Tänzen. Wolfgang Heyer, Redakteur der „Schwäbischen Zeitung“, beeindruckt um 21.30 Uhr mit seiner schwäbischen Wortakrobatik „Hoimspiel“. Der Abschluss bildet um 22.30 Uhr das gemeinsame Singen von Abendliedern mit Dozentin Kathrin Silbereisen. Während des ganzen Abends kann man sich im Büro der VHS direkt zu Kursen anmelden und informieren. Eine Saftbar, Getränke und das Foodmobil „Schmackofatz“ sorgen für das leibliche Wohl.

Im ersten Obergeschoss gibt es Sitzgelegenheiten, um sich auszutauschen und der Bad „invi-music“ und musikalischen Talenten aus den Deutsch-Integrationskursen zu lauschen. Neben einem Sprachmemory und einer Mitmachaktion zum Thema „Was bedeutet Zusammenleben“ können sich die Gäste auch beim Kunst-Dozenten Herr Horacio karikieren lassen. Archivar Michael Wild öffnet an diesem Abend seine Türen zum Stadtarchiv. Das Programm ist den ganzen Abend kostenfrei.