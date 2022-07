Ein Stadt im Ausnahmezustand – so schön war das Bürgerfest in Bad Waldsee

Das dreitägige Bürgerfest hat die Waldseer begeistert und die langersehnten heiteren, gemeinschaftlichen Stunden zurück in die Altstadt gespült. Das Fazit der Stadtverantwortlichen und der Polizei fällt durchweg positiv aus – trotz kleiner Kritikpunkte der Festgäste.

Ein gut gelaunter Ministerpräsident

Oberbürgermeister Matthias Henne blickt „glücklich und zufrieden“ auf die drei Festtage zurück. Sein persönlicher Höhepunkt: Der offizielle Festakt im Haus am Stadtsee. „Da hatte ich Dauer-Gänsehaut“, berichtet Henne im SZ-Gespräch. Die Atmosphäre, die Standing-Ovations und der gut gelaunte Ministerpräsident hätten die offizielle Ernennung zu einem besonderen Ereignis gemacht.

Die 17 000 Euro teure Amtskette, die Oberbürgermeister Matthias Henne von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehen bekam und auf Stadtkosten geht, sorgte für einige Kritik in Bad Waldsee. (Foto: Dietmar Hermanutz)

Beim Festakt wurde Henne auch die 17 000 Euro teure Amtskette überreicht, die das Stadtoberhaupt künftig zu besonderen Anlässen tragen wird.

So mancher Waldseer findet die Amtskette zu hochpreisig

Zur Kritik einiger Waldseer, dass diese Kette zu kostspielig ausgefallen sei und das Geld besser in andere Projekte hätte investiert werden sollen, sagt der OB: „Keine unserer Pflichtaufgaben leidet unter der Investition und es werden auch keine Aufgaben deswegen verschoben. Die Kette hat ihre Bedeutung für diesen Anlass und wird sicher über 100 Jahre alt werden.“

Auch der Gemeinderat, der sich mehrheitlich dafür aussprach, und die Stadtverwaltung stünden zur Amtskette.

Mit dem Getränkeausschank haperte es

Zweiter Kritikpunkt eines ansonsten viel gelobten Festes war der Getränkeausschank am Freitagabend, als lange Wartezeiten am einzigen Getränkewagen im Klosterhof für Unmut sorgten. Wie aus dem Rathaus zu erfahren ist, wurde die Verpflegung komplett in die Hände der Food-Truck-Organisatoren gelegt.

Der Fanfarenzug gab das Startzeichen für den Umzug. (Foto: Karin Kiesel) Die Musikkapelle Haisterkirch beim Kinderumzug. (Foto: Karin Kiesel) Auch der Musikverein Molpertshaus spielte beim Kinderumzug am Sonntag auf. (Foto: Karin Kiesel) Der Spielmannszug der Feuerwehr beim Kinderumzug. (Foto: Karin Kiesel) Der Spielmannszug der Feuerwehr (Foto: Karin Kiesel) Die Feuerwehr präsentierte beim Kinderumzug eine alte Handdruckspritze aus Kümmerazhofen. (Foto: Karin Kiesel) Der Kinderumzug am Sonntag war ein Höhepunkt des Fests. Viele Zuschauer waren gekommen, die Stadt war proppenvoll. (Foto: Fotos: Karin Kiesel) Beim Kinderumzug am Sonntag ging es bunt und kreativ zu. (Foto: Karin Kiesel) Bunte Bändchen und fröhliche Gesichter beim Kinderumzug. (Foto: Karin Kiesel) Die Stadtkapelle Oldies unterhielten am Sonntag auf dem Klosterhof. (Foto: Karin Kiesel) Zu heiß? Kein Problem, der Stadtsee bietet Möglichkeiten.... (Foto: Karin Kiesel) Kurz vor dem Umzug: Das Wurzacher Tor von der Sonne beleuchtet. (Foto: Karin Kiesel) Familie Schwan scheint die Idylle in den frühen Morgenstunden des Bürgerfestsamstags auf dem See zu genießen. (Foto: Monika Klink)

Vielleicht hatten sie nicht mit einem so großen Andrang gerechnet, spekuliert Henne. Gleichwohl hat die Stadt reagiert und Familie Klingele am Samstag kurzerhand einen zusätzlichen Getränkestand aufgebaut. „Man lernt einfach immer dazu, gerade auch bei Festivitäten, die nicht alltäglich sind“, so Henne.

Wegen Corona konnten einzelne Gruppen nicht teilnehmen

Ein kleiner Wermutstropfen: Coronabedingt mussten einzelne Gruppen und Teilnehmer ihren Auftritt beim Bürgerfest absagen. Die Zahlen steigen bekanntlich dieser Tage deutschlandweit wieder an. Ob in Bad Waldsee in dieser Woche aufgrund des Bürgerfests die Neuinfektionen zunehmen?

Auf der Klosterhofbühne verpflichtete Moderator Bernhard Bitterwolf das Stadtoberhaupt Matthias Henne zu einem Saxophon-Auftritt. (Foto: Wolfgang Heyer)

„Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen steigen“, meint OB Henne, obgleich es sich um ein Fest unter freiem Himmel gehandelt hat und beim Festakt im Haus am Stadtsee regelmäßig gelüftet worden sei. „Schlussendlich waren die letzten zwei Jahre eine Zeit der Entbehrlichkeit, die für viele schmerzhaft war und jeder konnte für sich selbst entscheiden, ob und wie mitgefeiert wird.“

OB Henne hat ein verborgenes Talent

Die Feier hat zudem ein bislang verborgenes Talent des Stadtoberhaupts zu Tage gefördert. Moderator Bernhard Bitterwolf verpflichtete Henne im Rahmen des erheiternden Wettkampfs „Die starken 5“ dazu, mit seinem Saxophon bei der Waldseer Stadtkapelle mal ein Stück mitzuspielen. Je nachdem, ob es der Terminplan zulässt, könnte sich Henne Kurzauftritte bei mehreren Musikkapellen in den Ortschaften vorstellen. „Aber jeweils nur für ein Musikstück“, gibt er lachend zu Protokoll.

„Es war ein friedvolles, fröhliches Fest – nach beschwerlichen Corona-Monaten. Das wird uns auch die nächsten Tage noch tragen“, fällt Hennes Bilanz also positiv aus.

Polizei berichtet von einem „störungsfreien“ Fest

Diesem positiven Fazit schließt sich auch die Polizei an. „Das Fest und der Festakt am Freitag verliefen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse, auch der Besuch des Ministerpräsidenten verlief völlig störungsfrei“, berichtet Andreas Korn, Leiter des Polizeipostens Bad Waldsee.

956 Kinder aus sechs Schulen und zwölf Kindergärten sind beim Kinderumzug am Bürgerfestsonntag dabei gewesen. (Foto: Karin Kiesel)

Das Bürgerfest sei insgesamt sehr ruhig mit im Verhältnis zur Besucheranzahl nur wenigen Vorkommnissen abgelaufen. So sei bislang eine Körperverletzung in einer Gaststätte am Freitagabend bekannt geworden. Am Samstagabend sei eine Person nach übermäßigem Alkoholkonsum gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt.

Viele Beamten im Einsatz

Die Polizei war am gesamten Festwochenende präsent und im Einsatz. „Schwerpunktmäßig wurde natürlich der Festakt mit Beteiligung des Ministerpräsidenten und das Klosterhofareal Freitagabend und Samstagabend überwacht. Die verstärkte Präsenz hat sich aus Sicht des Polizeipostens Bad Waldsee ausgezahlt, wir führen die geringe Zahl an Vorkommnissen auch darauf zurück“, so Korn weiter. Das „ausgezeichnete“ Sicherheitskonzept der Stadt habe ebenfalls einen großen Teil dazu beigetragen.

Kinderumzug lässt die Herzen höher schlagen

Die gute und friedliche Stimmung in der Stadt war über das gesamte Fest über spürbar. Es wurde heiter und ausgelassen gefeiert und gemütlich zusammengesessen. Speziell am Sonntagnachmittag herrschte eine freudige Atmosphäre, als der Kinderumzug die tausenden Zuschauer in der Altstadt erfreute – einer der Höhepunkte des Fests. 956 Kinder aus sechs Schulen und zwölf Kindergärten liefen mit, begleitet von 142 Betreuern.

„Es war ein wunderbares Erlebnis“, fasst Bürgermeisterin Monika Ludy, die früher selbst als Kind mitgelaufen war, zusammen. Es sei „einfach nur toll“ gewesen, welche Themen sich die Kinder herausgesucht hätten.

Mit ihren Transparenten, bedruckten T-Shirts und bunten Verkleidungen haben sie die für sie wichtigsten Gebäude und identitätsstiftenden Besonderheiten aus der Stadt und den Ortschaften dargestellt. Die Resonanz auf den Umzug ist nach Angaben von Ludy „unglaublich groß“. „Für Kinder und ihre Familien samt Großeltern war das ein Riesenerlebnis.“

Eine Kritik galt der Kürze des Umzugs

Schade war allerdings, dass der Umzug bereits nach rund 30 Minuten wieder vorbei war, was viele der Zuschauer etwas enttäuscht bedauerten. Das stellte auch Ludy direkt nach dem Umzug selbstkritisch fest. „Die Kinder hätten tatsächlich ruhig noch eine weitere Runde um die Hochstatt herum drehen können. Hinterher ist man immer schlauer, vielleicht beim nächsten Mal.“

Ob und in welchem Rhythmus Kinderumzüge künftig stattfinden können, werde derzeit besprochen. Ein Anlass sei beispielsweise 2026 das Stadtjubiläum anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Waldsees im Jahr 926. Aber auch ein Dreijahresrhythmus wie bei den Kinderumzügen früher sei denkbar.