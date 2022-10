Mit über drei Promille am Steuer in Bad Waldsee erwischt

Wegen zweier Männer, die laut Polizeibericht in einem Bad Waldseer Supermarkt Kunden angepöbelt hatten, wurde eine Polizeistreife am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr alarmiert. Weil das Duo den Supermarkt inzwischen verlassen hatte, suchten die Polizisten nach dem Wagen und trafen diesen am Skaterplatz in der Bahnhofstraße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten beim 51-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest, den ein Test bestätigte. Der Mann hatte weit über drei Promille Alkohol intus. Zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus waren die Folge.

Die Polizisten nahmen dem 51-Jährigen den Fahrzeugschlüssel ab und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Er muss zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.