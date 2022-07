Mit Traumbilanz zur Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was für eine Demonstration der eigenen Stärke. 6 Siege in 6 Spielen, mit 51:3 gewonnenen Matches und 102:10 Sätzen. Und das letzte Spiel gegen die SG Aulendorf Tennis, welche bis zu diesem letzten Spieltag ebenfalls ungeschlagen waren, mit einem klaren 8:1 Sieg. Mehr Dominanz ist eigentlich nicht möglich. Dass es sich um eine überaus verdiente Meisterschaft handelt, belegen diese imponierenden Zahlen wohl sehr nachhaltig.

Nachdem die Mannschaft in den vergangenen 2 Jahren den Aufstieg jeweils nur sehr knapp verpasst hat, ist nun dieses Ziel mit einer der jüngsten Mannschaften in der Verbandsrunde und in der Vereinsgeschichte erreicht worden. Dass diese junge Mannschaft nervös zum letzten Spiel nach Aulendorf gereist ist, war aufgrund der Tabellensituation unschwer nachzuvollziehen. So war klar, dass der Sieger dieser Partie die Meisterschaft und damit den Aufstieg feiern kann. In allen 6 Einzel- und in den 3 Doppelbegegnungen kam es zu einem interessanten Kräftemessen, bei welchem Tennis auf sehr gutem Niveau gezeigt wurde. Dass die an Nummer 1 bis 3 gesetzten Waldseer Spieler ihre Partien dann doch deutlich gewinnen konnten, war etwas überraschend. Lediglich in einer Einzelbegegnung auf Position 4 hatten die Aulendorfer das bessere Ende für sich und konnten damit den verdienten Ehrenpunkt erringen, nachdem die anderen Einzelbegegnungen umkämpft und alle 3 folgenden Doppelbegegnungen wieder deutlich zu Gunsten der Waldseer verlaufen sind.

Wie über die gesamte Saison hinweg, so war auch dieses Mal der Fan-Club der Mannschaft wieder zahlreich vertreten. Zusammen mit der Mannschaft und der Damen 30 Mannschaft, welche ebenfalls die Meisterschaft in der Württembergliga erringen konnte, gab es bis spät in die Nacht eine gebührende spontane Aufstiegsfeier für die Fans und die Mannschaften im Vereinsheim.