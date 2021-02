Mit Tränen in den Augen nehmen Familien gebrauchte Notebooks entgegen

Auch die Stadt Bad Waldsee war als Schulträgerin in der Pflicht, Tablets für den Distanzunterricht zu besorgen und an Familien mit Bedarf an solchen Geräten zu verleihen. Laut Stadtverwaltung wurden für die örtlichen Schulen aus Fördergeldern 200 iPads samt Stift und Hülle beschafft – 40 davon werden demnächst nachgeliefert. Das mit Bundes- und Landesgeldern geförderte Sofortausstattungsprogramm verfolge das Ziel, Schulen mit Endgeräten zu versorgen, damit den Schülern der (Fernlern-)Unterricht daheim erleichtert wird. Die Geräte würden anhand eines Kriterienkataloges an Kinder und Jugendliche ausgegeben, bei denen es zu Hause an einer ausreichenden Anzahl entsprechender Geräte mangelt. „Im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung an den Schulen stellt dieses Förderprogramm gleichzeitig einen Teil des weitergehenden digitalen Prozesses dar, der mit dem ,Digitalpakt’ begonnen hat“, so die Rathaus-Pressestelle dazu. (saz)