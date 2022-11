Mit Spendengeldern Gutes bewirken

Insgesamt 23.500 Euro haben fünf Waldseer Projekte im vergangenen Jahr aus der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ erhalten, die auch in diesem Jahr wieder angestoßen wird. So haben die Ehrenamtlichen die Spendengelder eingesetzt.

Der Bad Waldseer Menschenrechtsverein Global hat mit dem Geld wieder geflüchteten Menschen auf der griechischen Insel Lesbos geholfen. Dort floss die finanzielle Hilfe in das Anschlusscamp Moria II sowie das Bildungszentrum „Moria Academia“. Die gemeinnützige Organisation „Stand by me Lesvos“ kümmert sich vor Ort mithilfe der Global-Spenden um ein Mindestmaß an menschenwürdigen Lebensbedingungen.

Die Spenden helfen Notleidenden

Das Kloster Reute hat die damals dreijährige Luisa in Indonesien unterstützt. Die Spenden sind außerdem für ähnlich gelagerte Notleiden im Umkreis der vor Ort tätigen Franziskanerinnen eingesetzt worden.

Der Waldseer Baobab-Frauenverein hat die Spenden nach Windhoek in Namibia weitergeleitet, um den Kindern in den Armenvierteln zu helfen. Sowohl die Betreuung in Kindergärten als auch der dringend benötigte Schulbesuch, der später eine Ausbildung erst ermöglicht, wurde von Annemarie Keppelmayr, Claudia Frick und Doris Fitz finanziell unterstützt.

Viele Schüler profitieren von dem ehrenamtlichen Engagement

Die Schullandschaft in Guatemala hat der Spendenverein Itzamna durch das Projekt „Hilfe für Guatemala“ verbessert. Diese Initiative wird von Bad Waldsee aus unterstützt, wie die Geschwister Andreas und Christine Uhl berichteten. „Da wir wegen der unerwarteten Zunahme an Einschreibungen in der Mittelschule eine Parallelklasse aufmachen mussten, die uns zusätzliche Lehrerstunden kostet“, wurden die Spenden für Lehrergehälter verwendet.

Auch die kirchliche Wohnraumoffensive der Caritas Bodensee-Oberschwaben profitierte von „Helfen bringt Freude.“ Das Geld wurde für die „Wohnraumfindung für Schwangere, Alleinerziehende und Familien“ verwendet.