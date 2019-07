Mit Pfefferspray angegriffen und beraubt

Einem 19-Jährigen wurde während dem Feuerwerk am Seenachtsfest eine Umhängetasche geklaut, nachdem er von einem Unbekannten in der Menschenmenge angesprochen und mit Pfefferspray angegriffen wurde. Laut Polizei wurde der Raub, der am Sonntag gegen 22 Uhr geschah, erst am Dienstag angezeigt.

Der Unbekannte, der vom Opfer als Mann südosteuropäischer Herkunft, beschrieben wird ist rund 1,85 Meter groß, kräftig, trägt braunes Haar und einen Dreitagebart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07524/40430 mit der Polizei in Bad Waldsee in Verbindung zu setzen.