Mit „Pedalliebe“ Spenden sammeln

„Pedalliebe“ heißt die diesjährige und nun schon dritte Charity-Aktion, die der Bad Waldseer Radfahrer Daniel Steinhauser organisiert. Am kommenden Wochenende findet die Veranstaltung statt. Das sollten Interessierte über die Spendenaktion wissen. Ziel ist es, einer breiten Bevölkerung vielseitige Möglichkeiten zu bieten, um sich zu bewegen, zu informieren, Spaß zu haben und andere zu treffen, heißt es in der Pressemitteilung. Für das leibliche Wohl sei an den einzelnen Stationen gesorgt. Der Erlös daraus werde für die Jugendarbeit des jeweiligen Vereins eingesetzt.

Der Waldseer Radfahrer Daniel Steinhauser organisiert die Aktion. (Foto: Privat)

Spenden gehen an ein Kinderhospiz und an den Kinderschutzbund

Im Mittelpunkt der Aktion stehe das Spenden sammeln – zum einen für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und zum anderen für den Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Waldsee. Beide Institutionen würden sich am Sonntag in Reute präsentieren.

An insgesamt fünf Stationen werde von den jeweiligen Vereinen ein buntes Programm angeboten. Beim SV Bergatreute wird es beispielsweise am Samstag von 10 bis 16 Uhr Fußballgolf geben. Außerdem werden der Schirmherr der Veranstaltung, Oberbürgermeister Matthias Henne und Daniel Steinhauser, zu einer Tandemfahrt von Beragtreute nach Reute starten. Der SV Reute richtet am Wochenende ein großes Jugenfußballturnier mit 800 kickenden Kindern und Jugendlichen aus. Am Pedalliebe-Stand wird Eis verkauft. Die Erlöse gingen ebenfalls in den großen Spendentopf.

Gesprächsrunde zum Thema Verkehrswende

Im Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg findet am Samstag von 13 bis 14 Uhr eine Gesprächsrunde zum Thema Verkehrswende und Fahrrad mit der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger, Julia Zyder (Projektleiterin im Umweltamt der Stadt Ravensburg), Markus Klauser von Critical Mass Schussental und Daniel Steinhauser statt. Moderiert wird die Gesprächsrunde von den Vorständen des Kapuziner Kreativzentrums, Fabian Bingenheimer und Christian Mayer.

Nordic Walking-Kurs mit einem Weltmeister

In Wolpertswende gibt es am Samstag von 14.30 bis 15.30 Uhr einen Line-Dance-Workshop an der Station des Musikvereins Wolpertswende. Ebenfalls am Samstag können Besucher von 12 bis 15 Uhr an einem Nordic Walking Technikkurs an der Station des SC Blönried mit Weltmeister Michael Epp teilnehmen. Alle Aktionen werden laut Pressemitteilung ehrenamtlich durchgeführt und kostenlos angeboten. Da keine Unkosten entstehen, wird der gesamte Erlös in die Spendenkassen fließen. Die Veranstalter empfehlen eine Fahrradstrecke, die von Station zu Station führt, schön gelegen und verkehrsarm ist.