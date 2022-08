Mit Kultfahrzeugen durch Marokko

Um Abenteuerreisen mit Kultfahrzeugen geht es beim diesjährigen Sommer-Event des Erwin Hymer Museums am Samstag, 13., und Sonntag, 14. August. So werden auf dem historischen Campingplatz auf der Museumswiese, außergewöhnliche Oldtimer-Gespanne, die liebevoll erhalten und restauriert und vor allem noch auf den Straßen der Welt unterwegs sind, gezeigt.Das berichtet das Museum in einem Schreiben.

Ihre Besitzer erzählen die Geschichten rund um ihre Fahrzeuge. Ein besonderes Highlight ist ein Abenteuer-Oldtimer-Roadtrip durch Marokko. Sechs Oldtimerclub-Freunde aus Bayern und Österreich haben sich 2019 auf ein besonderes Abenteuer eingelassen und sind 4000 Kilometer in 70 Jahre alten Oldtimern durch Marokko gereist. Mit ihren drei Citroёn Traction Avant im gleichen Alter, wie sie selbst, machten sie eine vierwöchige Rundreise durch das nordafrikanische Königreich. Sie steuerten ihre alten Citroёns durch den wilden Verkehr von Marrakesch und felsige Bergpässe hinauf, sie machten einen Abstecher in die Sahara und besuchten die Chebbi-Dünen, sie tranken Tee mit Nomaden und fachsimpelten mit marokkanischen Automechanikern. Von ihren Erlebnissen und Erfahrungen werden sie live im Museum berichten und sie bringen zwei der „Gangsterlimousinen“, wie es in der Vorschau heißt, mit.

Spannende Reisegeschichten rund um Marokko gibt es auch von Buchautorin und Globetrotterin Astrid Därr, die Marokko schon als Kind im VW Bus ihrer Eltern bereist hat. Die Museumswerkstatt ist mit ihrem neuen Restaurationsobjekt, einem marokkanischen Wohnwagen, einem Rely Agadir Baujahr 1964, sowie mit Tipps und Gesprächen rund um die „Eribas“ ebenfalls live vor Ort.

Das Programm lässt mit spannenden Reise- und Fahrzeuggeschichten, Werkstattgesprächen, Führungen, gewürzt mit musikalischen Kult-Hits, Kulinarischem vom Oldtimer-Grill und Cocktails den Orient und den Camping- und Oldtimer-Sommer hochleben. Zusätzlich dazu spielt beim „Camper-Ausklang“ am Samstagabend von 17.30 Uhr bis 20 Uhr „Earl“ Daniel Unger aus Aulendorf inmitten der Wagenburg die Kult-Hits der 60er und 70er Jahre in Lagerfeuer-Romantik-Manier. Das Restaurant Caravano serviert köstliches vom Grill. Der Eintritt zum „Camper-Ausklang“ ist frei.