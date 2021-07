Mit Kondition, Kino und Kalligraphie durch den Sommer

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee hat ihr Programm während der Sommerferien veröffentlicht.

Anjali Chaurasiya bietet einen Kurs (Nummer 211-30701) für vegetarische indische Küche. Das Menü für das Seminar enthält laut Mitteilung Vorspeise, saisonales Gemüsecurry, Beilage, einen Joghurt-Dip, Chutney, Salat, indisches Fladenbrot (Chapati/Naan/Poori), ein Reisgericht und ein Dessert. Im Kurs werden auch Tipps und Tricks vermittelt, wie man indische Gerichte mit deutschen Zutaten nachkochen kann. Mitbringen sollte man Geschirrtuch, Schürze, mehrere Lebensmittelbehälter, scharfes Messer und zwölf Euro für Lebensmittel. Der Kurs, für den man sich anmelden muss, findet am Samstag, 24. Juli, von 10.30 bis 15 Uhr in der Schulküche der Durlesbach Grundschule Reute statt. Er ist für acht bis zehn Teilnehmer ausgelegt und kostet 33 Euro.

Zumba-Fitness (Kursnummer 211-30213S) kann man sich bei Sahra Fuhrmeister aneignen. Der Kurs, der sowohl Muskeln aufbauen als auch die Kondition verbessern soll, findet ab Mittwoch, 4. August, von 19 bis 20 Uhr dreimal statt. Ort des schweißtreibenden Geschehens für zehn bis elf Teilnehmer ist IWO Bad Waldsee, Steinstraße 13. Die Anmeldung kostet 18 Euro.

Ein weiteres Angebot zur körperliche Ertüchtigung nennt sich „Strong Nation“ (Kursnummer 211-30214S). Das intensive Intervalltraining findet unter der Leitung von Sahra Fuhrmeister ab Mittwoch, 4. August, von 18 bis 19 Uhr dreimal im IWO, Steinstraße 13, statt. Die zehn bis elf Teilnehmer sollten eine Matte und bequeme Kleidung mitbringen. Die Anmeldung kostet 18 Euro.

Den Ukulele-Workshop für Anfänger (Kursummer 211-20706S) leitet Jochen Vogel. Dabei werden die wichtigsten Akkorde und Begleit-Rhythmen vermittelt. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind: Ukulele (kann über den Kursleiter bezogen oder für acht Euro ausgeliehen werden) sowie Stimmgerät und Schreibzeug. Fragen kann man vorab per E-Mail an jochenvogel@aol.com. schicken. Acht Euro für die Kursmappe werden im Kurs direkt eingesammelt. Ort des Geschehens ist die vhs, Raum 4 (Eingang Archiv), Klosterhof 2, Termin der Samstag, 31. Juli, von 10 bis 14 Uhr. Anmelden können sich fünf bis zehn Teilnehmer, der Kurs kostet 43 Euro.

Eine Führung durch die Filmstadt im Bavaria Filmstudio München leitet Beate Scheffold (Kurs 211-21100). Diese Exkursion mit einer rund 90-minütigen Führung über den 300 000 Quadratmeter großen Medien-Campus richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Treffpunkt am Mittwoch, 4. August, ist der Bahnhof Bad Waldsee, wo es um 9 Uhr losgeht und um 18 Uhr endet. Für 10 bis 20 Teilnehmer, die Kosten betragen 54 Euro.

Jasmin Stiefenhofer bietet einen „Handlettering“-Workshop für Kinder und Jugendliche (8 bis 15 Jahre), bei dem man Schritt für Schritt zu eigenen Schriftkunstwerken kommen soll (Kurs 211-20509S). Die Einführung in die moderne Kalligraphie und die Kunst des Buchstaben-Malens findet am Samstag, 14. August, von 15 bis 19 Uhr in Raum 2 (im 1. OG) der vhs, Klosterhof 2, statt. Materialkosten in Höhe von 15 Euro werden direkt im Kurs abgerechnet, die Anmeldegebühren für acht bis zwölf Teilnehmer liegen bei 27 Euro.

Anmeldungen sind bei der Volkshochschule Bad Waldsee, Klosterhof 2, Telefon 07524/49941 möglich. Weitere Infos gibt es unter www.vhs.bad-waldsee.de