Mit Kindern die Berge entdecken

Gemeinsam mit Kindern die Bergwelt entdecken, das hat sich die DAV-Familiengruppe zum Ziel gesetzt. Angesprochen sind laut Pressemitteilung Familien sowie Alleinerziehende mit Kindern unterschiedlichen Alters, aber auch Omas und Opas mit ihren Enkeln. Auf dem Programm stehen nicht nur Reisen zu weiter entfernten Gipfeln, auch die Natur in der näheren Umgebung soll erforscht werden. Die Familiengruppe des DAV sucht neue Mitglieder und trifft sich zu einem Schnuppernachmittag am Samstag, 17. März, um 15 Uhr im VHS-Seminarraum im Klosterhof in Bad Waldsee. Mitglieder und solche, die es werden wollen, sind hierzu herzlich eingeladen. Informationen gibt es bei Kerstin Schwarz und Klaus Heinz unter umwelt@dav-bad-waldsee.de sowie klaus@dav-bad-waldsee.de und unter Telefon 07524 / 9939979 und 07352 / 631039.