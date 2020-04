Mit Gutscheinen die Bad Waldseer Wirtschaft unterstützen

Die Stadt Bad Waldsee wird im Laufe der nächste Tage die Online-Plattform „Bad Waldseer-Gutscheine.de“ ins Leben rufen, um der Bad Waldseer Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen. „Unsere Stadt war durch ihre Vielfalt an kleinen Fachgeschäften und seine Gastronomie geprägt. Jetzt, da all diese Geschäfte, Restaurants und Betriebe schließen mussten, erkennt jeder, was für uns Waldseer auf dem Spiel steht. Ohne diese Betriebe und Akteure verliert die Stadt an Flair, Lebensqualität und auch ein Stück Freiheit. Um dies zu verhindert, müssen wir uns gemeinsam stark machen und Betriebe, auch wenn Sie geschlossen sind, unterstützen“, wird Bürgermeister Roland Weinschenk in einer städtischen Pressemitteilung zitiert.

Ziel sei es, über diese Plattform, Kunden Online-Gutscheine für Waldseer Geschäfte, Dienstleister, Restaurants und andere Betriebe zu bieten und so die lokale Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen und nach der Krisenzeit, die Kundschaft in Bad Waldsee zu halten. „Mit diesen Online-Gutscheinen kann jeder Einzelne sein Lieblingsgeschäft unterstützen. Die Einnahmen jedes Gutscheins, der online gekauft wird, werden im Wochenturnus an das jeweilige Geschäft oder Betrieb überwiesen. Der Gutschein kann dann, nach der Corona-Krise, wenn alle Geschäft, Lokale und Betriebe wieder geöffnet sind, vor Ort eingelöst werden.“ erklärt Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja das Prinzip und weiter: „Der Vorteil zu unseren bisherigen Gutscheinen, die in den Banken gekauft und in jedem Geschäft und Lokal eingelöst werden, liegt darin, dass Händler und Gastronomen mit Online-Gutscheinen direkt und trotz Schließung, kleine Umsätze generieren können. Weitaus größer wiegt aber der immaterielle Wert – mit dieser Aktion kann jeder Einzelne für seine Stadt und seine Vielfalt kämpfen und unterstützt so den lokalen Handel, die Gastronomie und andere kleine Betriebe.“

Auch der zukünftige Bürgermeister Matthias Henne unterstütz das Gutschein-Projekt nach vollen Kräften: „Auch wenn ich erst kommende Woche im Amt bin, möchte ich jetzt schon für dieses Projekt werben. Wir haben mit Bad Waldseer-Gutscheine.de ein Instrument, mit dem Waldseer für einander einstehen können. Mit dem Kauf eines Gutscheines beweist jeder seine Verbundenheit zu seiner Stadt Bad Waldsee und den unterschiedlichen Stadt-Akteuren. Und vor allem ist so ein Gutschein in diesen besonderen Zeiten ein hervorragendes Geschenk für seine Liebsten an Ostern, zum Geburtstag oder auch nur um etwas Vorfreude auf bessere Zeiten zu schenken. Der Online-Gutschein lässt sich bequem per E-Mail versenden. Übrigens können sich auch Unternehmen gegenseitig stützen, indem Firmen für ihre Mitarbeiter Gutscheine erwerben.“

Die Planung für „Bad Waldseer-Gutschein.de“ wurde gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein, den Waldseer Wirten und der Bad Waldsee Card in kürzester Zeit aufgestellt. Händler, Gastronomen, Dienstleister und weitere Betriebe werden in diesen Tagen von der beauftragten Agentur „inallermunde“ kontaktiert und erhalten so alle Informationen zur Teilnahme.