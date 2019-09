Mit Familien ins Gespräch kommen

Einen Begegnungsort für junge Familien eröffnet die Stadt Bad Waldsee am kommenden Mittwoch, 18. September, im Schloss Waldsee. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Im „offenen Eltern-Kind-Café U 3“ sind Eltern mit Kleinkindern ohne Voranmeldung willkommen. Aber auch Omas und Opas dürfen gerne mit ihren kleinen Enkeln vorbeischauen. Das Café ist immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet und kostet keinen Eintritt.

Im Leben einer Familie gibt es wohl kaum einen bewegenderen Moment als ein Baby zu begrüßen. Die Eltern empfinden Erleichterung und Glück, aber zugleich auch eine große Verantwortung. Eltern zu sein ist nicht immer einfach und es kommen viele Fragen zu Ernährung, Pflege und Erziehung des Kindes auf. Das Café biete laut Stadtverwaltung die Möglichkeit, sich in netter Runde, bei Kaffee oder Tee kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, Aktionen zu planen und umzusetzen. Für die Kinder gibt es eine Spieleecke. In regelmäßigen Abständen werden auch Infoveranstaltungen zu gezielten Themen, die für junge Familien interessant sind, angeboten. Jeden zweiten Mittwoch ist zudem Liv Rösler, bei der Stadt Bad Waldsee angestellte Heilpädagogin, vor Ort und beantwortet gerne alle Fragen, die die Eltern zu Themen wie Erziehung und Entwicklung haben. Das Café ist neben den Familienbesuchen, die seit 2018 angeboten werden, ein weiteres Angebot der Stadt Bad Waldsee an junge Familien. Finanziell unterstützt wird es durch das Landesprogramm „Stärke“ und den Landkreis.