Mit einem Sieg in die Sommerpause

Mit einem 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:17)-Sieg gegen den VC Baustetten haben die Waldseer Volleyballerinnen die Oberligasaison vor heimischer Kulisse gewonnen und sich in die Sommerpause verabschiedet. Dabei war das Spiel noch einmal sinnbildlich für die Spielzeit, die das TG-Team durch diesen Sieg auf dem fünften Platz abschließt.

Zum letzten Spiel der Saison traten die TG-Damen nochmals fast vollständig an. Gegen den bereits abgestiegenen VC Baustetten wollten die Waldseerinnen zum Abschluss der Saison unbedingt nochmals gewinnen. Die TG konnte sich im ersten Durchgang zunächst nicht wirklich absetzen. Kleine Wackler in der Annahme verhinderten zu oft einen geordneten Spielaufbau. Durch starke Aufschläge schafften es die Waldseerinnen jedoch ebenfalls, die Gäste stark unter Druck zu setzen und gingen mit 20:16 in Führung. Diesen Vorsprung konnten die Baustätter nicht mehr aufholen, sodass der erste Satz an die Gastgeber ging. Auch der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichen. Zu selten schaffte es die TG, aus der eigenen Annahme zu punkten. Erst zum Ende des Satzes stabilisierte sich die Annahme und Abwehr. Verdient ging auch der zweite Satz an Bad Waldsee.

Waldseerinnen stabilisieren sich und gewinnen den vierten Satz

Einen ähnlichen Spielverlauf sahen die zahlreichen Zuschauer auch im dritten Durchgang. Keine Mannschaft schaffte es, sich entscheidend abzusetzen. Zwar hatte die TG immer wieder starke Aktionen, machte sich das Leben aber durch Eigenfehler und Annahmeprobleme wie auch schon die gesamte Saison über selber schwer. Mit fünf Aufschlägen schafften es die Waldseerinnen, mit 22:17 in Führung zu gehen. Aus unerklärlichen Gründen gelang es der TG jedoch nicht mehr zu punkten. Viele Eigenfehler und starke Aufschläge der Gäste führten dazu, dass sich das Blatt nochmals zu Gunsten der Baustätter wendet. Durch acht Punkte am Stück gelang dem VC der erste Satzgewinn des Tages. Angestachelt von der Satzniederlage steigerten sich die Waldseerinnen im letzten Durchgang nochmals und gingen früh in Führung. Endlich stabilisierten sich die Waldseerinnen etwas und konnte die Führung halten und zum Ende des Satzes sogar ausbauen. Verdient ging der letzte Durchgang an die TG.

In diesem Spiel zeigte sich nochmal die Breite des Waldseer Kaders, in dem jede Spielerin ihren Teil zur Mannschaft beitrug. Auch spiegelte das Spiel die Saison wider, die die TG nun auf dem fünften Platz beendet: An guten Tagen enorm stark – die TG besiegte den Oberligameister Backnang im Herbst mit 3:2 – schaffte es die TG nicht, diese Leistung immer abzurufen. Trotzdem ist das Resultat für diese junge Mannschaft, die als Aufsteiger in die Saison startete, hervorragend. Bevor sich die Mannschaft in die wohlverdiente Pause verabschiedet, tritt ein Großteil der Spielerinnen im Mai noch bei der Endrunde des Württembergischen Jugendpokals U20 an.