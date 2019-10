Mit Dirndl und Lederhose tanzen und feiern

Das zweite Dirndl und Lederhosenfest am Samstag in Reute war ein voller Erfolg. Friedlich miteinander feiernde Gäste im Alter zwischen unter 18- und über 60-Jährigen zeugte von einer guten Organisation der Veranstalter. Bereits zum zweiten Mal gastierten die derzeit angesagteste Stimmungsband Fäaschtbänkler aus der Schweiz in der Durlesbachhalle. Die Beschreibung, dass sie begnadete Musiker seien, konnte so unterschrieben werden. Dass sie keine Berührungspunkte zu ihrem Publikum haben, zeigten sie, als sie sich mit ihren Instrumenten unter die Zuschauer mischten und dort für Stimmung sorgten. Lediglich beim Anlass gab es Kritikpunkte.

Im Vorspann sorgte die Gruppe „2 Takt-Brass“ für eine gute Aufwärmphase. Unter den Bandmitgliedern ein Reutener Gewächs, Patrick Lang, der Mann am Oberkrainerbariton unter den Posaunen. Mit Charme haben sie sich auf jeden Fall wieder in die Herzen der Besucher gespielt. Auf diese Band folgte „Fättes Blech“, die seit 6 Jahren die Brass Szene aufmischt. Die Band vom Bodensee, die der bodenständigen Blasmusik entspringt, hat ihrer Musik eine gehörige Verjüngungskur verpasst: Hip- Hop, Rap, Reggae, Pop, Jazz und Funk prägen das Repertoire, ganz im Stil amerikanischer Street Bands wie Youngblood Brass. Somit wurden sie auch dem Publikum, die die etwas andere Musik als klassische Stimmungsmusik hören wollten, gerecht. Die beiden Vorbands spielten jeweils etwa eine Stunde, bevor die Fäaschtbänkler dem letzten Besucher, der noch nicht in Bewegung war, einheizten.

Die Veranstalter hatten alles bestens organisiert. Es war an alles gedacht. Bereits im Vorfeld war klar kommuniziert, dass Besucher, welche unter 18 Jahren waren, nur in Begleitung eines Elternteils oder Erziehungsbeauftragten mit entsprechendem „Muttizettel“ die Veranstaltung besuchen können. Dazu wurden auch über die sozialen Netzwerke die entsprechenden Links eingestellt, so dass jeder den sogenannten Erziehungsbeauftragtenzettel vom Polizeipräsidium Sigmaringen in zweifacher Form herunterladen konnte.

Umso ärgerlicher war es, dass die anwesende Security augenscheinlich ihre eigenen Gesetze machte. Vor dem Halleneinlass wurde an der Tür kontrolliert und die Besucher mit den „Muttizetteln“ wurden nach dem Anstehen erst mal zurückgewiesen und mussten an einem Tisch spezielle ID Karten ausfüllen. Die bereits mitgebrachten Zettel wurden von den drei Security-Mitarbeitern unterschiedlich bewertet. Es erweckte den Eindruck, dass manche damit durchkamen, andere wieder nicht. Ebenso gab es Vorfälle, wo ein Erwachsener mit drei Minderjährigen und entsprechend ausgefüllten „Muttizetteln“ plötzlich nur noch einen Minderjährigen mit in die Halle nehmen konnte, während es bei anderen keine Probleme gab. Andere wiederum mussten plötzlich Ausweiskopien der Erziehungsberechtigten vorlegen, die gar nicht anwesend waren, da es ja den bereits vorab ausgefüllten Zettel gab.

Leider bekam der Veranstalter erst mal gar nichts von dem Durcheinander mit, da dies vor der Halle passierte. Verärgert waren die Besucher, dass sie erst mal in der Schlange standen, um zuerst die plötzlich geforderten ID Karten auszufüllen und sich danach wieder hintenanstellen mussten. Ebenso wurde Unverständnis laut, als Eltern für ihre eigenen Kinder auch Beauftragungsausweise ausfüllen mussten. Sicherlich wäre es von der Security klüger gewesen, den Tisch mit den ID Karten nicht direkt vor den Eingang zu platzieren, sondern dies bereits am Anfang der Schlange zu präsentieren, wo ohne Stress hätte ausgefüllt werden können. Ein entsprechender Umgangston und eine kurze Erklärung wären hierbei auch hilfreich gewesen und hätten keinen Zorn und Ärger unter den Besuchern aufkommen lassen.

Wie die Veranstalter berichten, seien im Vorfeld ganz klare Vereinbarungen mit der Sicherheitsfirma besprochen und so auch an die Besucher kommuniziert worden. Der Veranstalter habe keinen Einfluss auf diese plötzlichen Änderungen und Aktionen der Sicherheitsfirma gehabt.