Mit der Volkshochschule in die Nacht

Zum zweiten Mal findet in der VHS Bad Waldsee die „Lange Nacht der Volkshochschule“ statt. „Unsere Intention ist es, uns bei Stammkunden und Dozenten für ihre Treue zu bedanken und auch Menschen die noch nie in der Volkshochschule waren unser vielseitiges Programm zu präsentieren“, so Leiterin Beate Scheffold in einer Pressemitteilung.

Zum Auftakt um 18.30 Uhr wird Gerlinde Buemann, Leiterin des Fachbereichs Schulen, Bildung und Betreuung, ein Grußwort an die Gäste richten. Danach geht es los mit dem Kulturprogramm. Die „Funky Kidz“, die Streetdance-Gruppe aus Biberach, zeigen um 19 Uhr verschiedene Break- und Streetdance-Einlagen. In der Schreibwerkstatt bietet Stadtarchivar Michael Wild einen Einblick in das Gebiet der mittelalterlichen Schriften. Mit Tinte und Feder wird die gebrochene Schrift, mit der auch einst in Kanzleien geschrieben wurde, geübt.

Wer körperlich selbst in Aktion treten möchte, kann dies beim Mitmachangebot Folkloretanz um 19.30 Uhr tun. Folklore ist ein Tanzstil, der zu traditionellen Festen getanzt wird und bestimmten Kulturen Ausdruck verleiht. Dazu gehören auch Line Dance, Zumba und orientalischer Tanz.

Marvin Sucket, Poetry Slammer aus Konstanz, konnte über 500 Poetry Slams für sich entscheiden. Er wurde 2013 und 2014 Baden-Württembergischer Vize-Meister und stand 2016 im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften in Stuttgart. Auch er wird bei der „Langen Nacht der Volkshochschule“ dabei sein.

Der Abschluss bildet das fahrende und wandernde Volk „D´Gaukler“. Akrobatik, Gesang, Artistik, Feuershow und Jonglage sind der Schwerpunkt der Straßenkünstler.

Umrahmt wird das Programm von Gitarrenklängen des Musikers und Dozenten Jochen Vogel mit den Genres Brazil, Jazz, Pop, Schlager und Klassik. Jo Brösele, ebenfalls langjähriger Dozent der VHS, ist als Karikaturzeichner im Einsatz. Die Königstäler Narren sorgen für die Bewirtung. Die Junge VHS bietet alkoholfreie Cocktails und ein „Handvesper“ an. Der Eintritt ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.