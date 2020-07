Mit der VHS eigene Gesundheit fördern

Die Volkshochschule Bad Waldsee lädt dazu ein, an ihren Kursen teilzunehmen.

Der Fitnessunterricht „Strong by Zumba“(Nummer: 202-30214S) mit Sahra Fuhrmeister ist ein High-Intensity-Intervall-Training. Die Kursstunde ist laut VHS so aufgeteilt, dass sich Tempo und Intensität kontinuierlich steigern. Zum Unterrichtsende folgen Kräftigungsübungen für Bauch, Rücken und Arme. Trainiert werden unabhängig von Alter, Geschlecht oder Kondition Eigengewicht, Muskelaufbau, Kardio- und Plyometrie. Mitgebracht werden müssen bequeme Kleidung, eine Matte und Getränk. Der Kurs findet in der Steinstraße 13, IWO Bad Waldsee, ab dem 15. Juli fünfmal immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 27 Euro.

Der Kurs „Bauch, Beine, Po“ (Nummer: 202-30210S) mit Anita Maria Opitz bietet an sechs Tagen eine Fitnessgymnastik für Anfänger und Fortgeschrittene und beginnt am Freitag, 31. Juli, von 8.15 bis 9.15 Uhr im Gymnastikraum der VHS. Mitgebracht werden sollten ein großes Handtuch, bequeme Kleidung und Turnschuhe. Die Teilnahme kostet 32 Euro.

Wirbelsäulengymnastik und Upcycling-Workshop

Um „Wirbelsäulengymnastik“ (Nummer: 202-30203S) geht es ab Freitag, 31. Juli, von 19 bis 20 Uhr mit Simone Fackler im Gymnastikraum der VHS. Abwechslungsreiche Übungen auf der Matte und mit Kleingeräten sorgen für einen stabilen Rumpf, gute Beweglichkeit und verbessern die Koordination. Entspannungstechniken oder Ausgleichsübungen runden die Stunde ab. MItgebracht werden müssen Sportkleidung und Hallenturnschuhe. Die Teilnahme kostet 27 Euro.

Einen „Upcycling-Workshop für Kinder“ (Nummer: 201-10008) unter der Leitung des BUND Ravensburg-Weingarten gibt es am Freitag, 31. Juli, von 14.30 bis 17 Uhr im Raum 2 der VHS. Er bietet laut Mitteilung einen spielerischen und kreativen Einstieg in die Müllproblematik. So werden aus Dingen, die eigentlich in die Mülltonne kommen, Musikinstrumente, Vogelhäuser, nützliche Alltagsgegenstände oder Kunstwerke aus Plastik und Co. gebastelt. Dafür können die Kinder Abfall von Zuhause mitbringen, etwa Küchengummi, Joghurteimer, Becher und Dose. Die Teilnahme kostet 12 Euro.

Italienisch-Crashkurs und eine bessere Ausstrahlung

Isabella Biancavallo leitet den Sommer-Crash-Kurs „Italienisch für den Urlaub“ (A1/Nummer: 202-40900S). Er richtet sich an Anfänger ohne oder mit ganz geringen Italienisch-Kenntnissen. Er bietet authentische Redewendungen und sprachliche Grundlagen für den Urlaub durch grammatische Inhalte, Einblicke und Tipps in die Besonderheiten von „bella Italia“. Der achttägige Kurs findet ab Dienstag, 4. August, von 17.30 bis 19.30 Uhr jeweils dienstags und mittwochs im Raum 1 der VHS statt. Die Teilnahme kostet 72 Euro.

„60 – na und! Lust auf mehr Ausstrahlung!“ (Nummer: 202-21401S) heißt der Kurs von Maskenbildner, Hairstylist, Imageberater und IHK-Business-Coach Ayhan Hardaldali. Er hilft den Teilnehmern dabei, gut, frisch und attraktiv auszusehen, denn reifere Gesichter hätten eine besondere Ausstrahlung und erzählen eine Lebensgeschichte. Es gebe keinen Grund, sich vom eigenen Alter unglücklich machen zu lassen. Die Materialkosten von sechs Euro werden im Kurs abgerechnet. Mitgebracht werden sollten Schreibzeug und Fotoapparat. Der Kurs findet am Donnerstag, 6. August, von 14 bis 17 Uhr im Gymnastikraum der VHS statt, die Teilnahme kostet 39 Euro.