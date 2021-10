Mit der Quetsche die Fasnet zum Schunkeln bringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was wäre die Waldseer Fasnet ohne die Quetsche, die mit ihrem unverkennbarem Klang die Narren so oft zum Schunkeln und Singen animiert. Die Narrenzunft Waldsee fördert seit Neuestem dieses musikalische Fundament mit eigens organisiertem Unterricht. Hierfür wurde ein Angebot für Interessierte jeglichen Alters, für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr beziehungsweise der ersten Klasse bis ins hohe Alter in den Räumlichkeiten der Ölmühle organisiert.

Dieses Angebot stieß bei Jung und Alt auf reges Interesse, so dass der eigens organisierte Musiklehrer Frank Schwenzik jetzt circa 15 Personen in den Klängen dieses Instruments einweist. So manches Mal hört man jetzt also in der vorweihnachtlichen Zeit den Schunkelwalzer aus der Ölmühle erklingen. Man kann gespannt sein, wenn die neuen Musikanten die Waldseer Gruppen wie die Sammler, Närrische Gruppen oder die Prinzengruppe musikalisch begleiten. Wir freuen uns drauf.