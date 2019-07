Mit der Bildhauerfamilie Zürn in die Zeit des Barock eintauchen

Im Museum im Kornhaus wird am Samstag, 13. Juli, um 18 Uhr die Stadtführung „Stadt(schau!)spiel“ mit der Bildhauerfamilie Zürn angeboten – nach Angaben der Stadt „Barockstars“ aus Bad Waldsee.

Während in Italien und in den Niederlanden im 17. Jahrhundert bereits der Hochbarock blühte, wandelte sich in Süddeutschland und Österreich die Kunst nur langsam von der Renaissance zum Frühbarock. Die handwerklich-künstlerische Tradition war noch von den Zünften und Werkstätten des Mittelalters geprägt. Meister und Gesellen mit ihren Söhnen und Verwandten arbeiteten in einem Familienbetrieb zusammen und deckten oft jahrzehntelang den Bedarf an Kunstwerken in ihrer Region.

Für die Führung mit Michael Skuppin können sich Interessierte bis Freitag, 12. Juli, bei der Tourist-Information Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 941342 anmelden.