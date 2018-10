Mit dem Zug durch Russland

Holger Fritzsche nimmt am Donnerstag, 18. Oktober, die Besucher des Erwin-Hymer-Museums in seiner Livereportage mit auf den längsten Schienenstrang der Welt. Unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn durchquerte er den größten Flächenstaat der Erde und fuhr im Luxusabteil und auch in der Holzklasse von Moskau nach Osten über den Goldenen Ring, Nischni Nowgorod, Nowosibirsk, Krasnojarsk, zum Baikalsee über die Mogolei bis nach Peking.

Er erfuhr laut Pressemitteilung die Unterschiede der ersten, zweiten und dritten Klasse, teilt Zweibett-, Vierbettzimmer und Großraumabteil und erlebte, wie man auch ohne Russischkenntnisse sehr schnell ein intimes Verhältnis zu den Einheimischen entwickelt. Während seiner Reise besuchte er Deutsche, Altgläubige und Schamanen, erlebte die Taiga, die mongolische Steppe und die verbotene Stadt in Peking. In Russland verbrachte Fritzsche den größten Teil seiner Reise.

Er lässt laut Veranstalter seine Zuhörer hinter die zuweilen etwas lieblose Verpackung der unsortierten Schatzkiste Russlands schauen, und zu entdecken, was dieses Land liebenswert mache: Die Authentizität und die Herzlichkeit hinter der rauen Fassade der Menschen und die unfassbar große Ausdehnung unberührter Natur. Die Livereportage beginnt um 19 Uhr in der Sonderausstellungshalle des Erwin-Hymer-Museums. Einlass ist ab 18.15 Uhr.

