Mit dem König des Friedens durch Bad Waldsee

Bad Waldsee - Pfarrer Thomas Bucher, die Ministranten von St. Peter und Kinder aus sieben Waldseer Kindergärten sind gemeinsam mit ihren bunten Palmen durch Bad Waldsee gezogen. Sie erinnerten mit der Feier des Palmsonntags an den Einzug von Jesus in Jerusalem.

Richtiges Wetterglück bei strahlendem Sonnenschein haben die Teilnehmer am Sonntagmorgen, als sie sich an der Palmprozession kurz vor 9 Uhr auf der Hochstatt treffen. Reihum ist einer der Waldseer Kindergärten mit der Organisation des Palmsonntags betraut. Dieses Jahr ist es der Kindergarten St. Martin, erklärte Uschi Massier, die zusammen mit sieben Kolleginnen für den reibungslosen Ablauf sorgt. „Gemeinsam mit Pfarrer Bucher haben wir den Gottesdienst vorbereitet, wir haben das Liedblatt gestaltet und uns um die Einladungen gekümmert“, erklärt Massier der SZ. Dazu haben sich alle teilnehmenden Kindergärten um das Bastelmaterial und die Herstellung der Palmen gekümmert. Emma und ihre Mutter Maria haben gemeinsam den Palmen mit den rot-gelben Eiern gebastelt. „Es war zum Glück viel vorbereitet, sodass wir für das Zusammenbauen und Schmücken noch ungefähr zwei Stunden benötigten“, berichtet die Mutter.

Jesus als König des Friedens

Noch auf der Hochstatt segnet Bucher die Palmen, deren grüne Zweige daran erinnern, Frieden zu halten. Die farbenprächtige Prozession mit 30 Großpalmen und sehr vielen Handpalmen führt durch die Ravensburger Straße und die Hauptstraße bis zur Pfarrkirche St. Peter. So begleiten die Palmenträger Jesus symbolisch auf seinem Weg nach Jerusalem, erklärt Bucher die Bedeutung der Prozession.

Im Gottesdienst legen Pfarrer Bucher und das Team des Kindergarten St. Martin den Schwerpunkt auf Jesus Christus als König des Friedens. Die Kinder zeigen anschaulich die Erkennungszeichen eines normalen Königs: die Krone, das Zepter und den Thron. Den Friedenskönig hingegen symbolisierten ein großes Herz, eine Friedenstaube sowie eine gebende und segnende Hand. Auch Pfarrer Bucher segnet zum Abschluss des Gottesdienstes die Gläubigen und die Palmbrezeln, die an alle teilnehmenden Kinder verteilt werden. Am schönsten sei die Prozession durch die Stadt gewesen, erklärt Erstkommunionkind Jule-Marie auf Nachfrage der SZ nach dem Gottesdienst. Sie nimmt schon seit vielen Jahren an der Palmprozession teil und hat einen großen Palmen, den sie zusammen mit der Mutter gebastelt hat. „Den Buchs hat der Opa besorgt“ ergänzt sie dann noch. Wer selber nicht zum Palmenbasteln gekommen ist, kann bei den Frauenbundsfrauen Handpalmen und Palmbüscheln erwerben, die sie gemeinsam gebunden haben.

Für die musikalische Umrahmung auf der Straße und in der Kirche sorgte ein Bläserensemble, bestehend aus Alexander Dreher, Thomas Rundel, Ralf Peter Steinmayer, Pirmin Bucher und Felix Engler.