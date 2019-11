Mit dem Citybus geht es kostenlos in den Advent

Der Citybus Bad Waldsee fährt an den drei Adventssamstagen, 30. November, 7. Dezember und 14. Dezember sowie an den Sonntagen, 1. Dezember und 8. Dezember kostenlos.

Am 15. Dezember tritt dann der neue Fahrplan in Kraft. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Vom 16. bis zum 31. Dezember fährt der Citybus dann an allen Tagen kostenlos. Die Stadtverwaltung hofft laut Mitteilung, dass zahlreiche Bürger den umweltfreundlichen Service nutzen und den neuen, bedarfsgerechten Fahrplan ausprobieren, heißt es abschließend.