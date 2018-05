Der Deutsche Bundestag vergibt wieder Stipendien für ein Auslandsjahr in den USA. Seit dem 2. Mai können sich Schüler sowie junge Berufstätige und Auszubildende für ein Stipendium des Parlamentarischen-Patenschafts-Programms (PPP) für das Austauschjahr 2019/2020 bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 14. September.

Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Axel Müller (CDU) übernimmt hierbei eine Patenschaft für einen jungen Erwachsenen aus dem Wahlkreis Ravensburg, teilt sein Wahlkreisbüro ferner mit.

Die deutschen Schüler besuchen in den Vereinigten Staaten eine High School, die jungen Berufstätigen gehen auf ein College und absolvieren anschließend ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb. Die Stipendiaten leben während des Austauschjahres in Gastfamilien. Sie lernen den Alltag, die Kultur und auch die Politik des Gastlandes kennen. Zugleich vermitteln sie als Junior-Botschafter ihre Erfahrungen, Werte und Lebensweise aus Deutschland.

Dazu Axel Müller: „Dieser Austausch ist wichtig und eine wertvolle Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern. Angesichts der Trump’schen Diplomatie ist dieses Programm, bei dem die Jugend unserer Länder in den Austausch treten, Gold wert.“

Bewerben können sich Schüler, die zum Zeitpunkt der Ausreise (31. Juli 2019) mindestens 15 und höchstens 17 Jahre alt sind. Junge Berufstätige müssen bis zur Ausreise ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen höchstens 24 Jahre alt sein.