Der Kreistag des Bodenseekreises hat mehrheitlich für die finanzielle Unterstützung des Flughafens Friedrichshafen gestimmt. Dafür haben sich am Mittwochabend die Fraktionen von SPD, CDU und Freien Wählern, AfD sowie FDP ausgesprochen.

Die Grünen lehnen die Finanzierung in Höhe von rund 23 Millionen Euro bis 2030 ab. Die Linke steht hinter der Ablehnung der Grünen.

Unterm Strich stehen rund 5,8 Millionen Euro jährlich an Zuschuss gegen eine Bruttowertschöpfung durch den Flughafen in Höhe von rund 58 Millionen Euro in ...