Mit Auto gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer davongetragen, der am Mittwoch kurz nach 16 Uhr von der Kreisstraße zwischen Michelwinnaden und Haslach abgekommen und gegen einen Baum geschleudert ist.

Der 18 Jahre alte Fahranfänger kam laut Polizei in einer leichten Kurve mit seinem Wagen zunächst aufs Bankett. In der Folge übersteuerte er, schleuderte über die Straße und prallte letztlich links neben der Fahrbahn gegen den Baum. An seinem Seat entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Wagen abgeschleppt werden musste, wurde der 18-Jährige von einem Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.