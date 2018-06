Von einer Probefahrt mit einem Smart ist ein unbekannter Täter am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, nicht in die Stahlstraße zurückgekehrt. Der Eigentümer des Wagens hatte sein Auto einem circa 50 Jahre alten Mann mit Kaufinteresse für eine Testfahrt überlassen. Da der Unbekannte den Smart mit RV-Zulassung und einem Wert von rund 4000 Euro bis Abends nicht zurückbrachte, meldete sich der Geschädigte bei der Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Auto noch am gleichen Tag bei einer Zulassungsstelle abgemeldet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten unter Telefon 0751/8036666 zu melden.