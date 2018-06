Mit Adventskarte zum Baden

Die „Adventskarte“ der Waldsee-Therme hält für die Besucher in der Vorweihnachtszeit ein umfangreiches Programm bereit, wie von der Stadt mitgeteilt wird. Sie biete unbegrenztes Badevergnügen und reiche von Aquafitness-Höhepunkten bis zum sogenannten Aquabike und Aquajumper, also Radfahren und Trampolinspringen im Wasser. Darüber hinaus könnten an den Adventssonntagen entspannte Winterabende in einer besonderen Schwimm-Atmosphäre mit weihnachtlicher Musik und sanften Kerzenschein erlebt werden. Auch Medical-Welness Anwendungen wie Ayurvda, Lomi-Lomi oder Honigmassage werden angeboten. Und nicht zuletzt locke die Cafeteria mit Glühwein, Punsch, weihnachtlichen Bio-Teesorten und Apfelstrudel. Die „Adventskarte“ gilt in der Zeit von Sonntag, 30. November, bis Mittwoch, 24. Dezember, und kostet 45 Euro.