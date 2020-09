Mit 1,9 Promille auf dem Mofa unterwegs

Beim Versuch auf einer Kiesstraße zwischen Bad Waldsee und Schlupfen zu wenden, stürzte ein 55-jähriger Mofa-Fahrer am Samstagabend gegen 18.45 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, hätten Zuegen einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen und die Polizei gerufen. Ein Alkoholtest ergab über 1,9 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Weingarten ordneten eine Blutprobe an, die in einem Krankenhaus von einem Arzt entnommen wurde. Der Mann wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.