Mit etwa 1,3 Promille Alkohol in Blut ist am Montag kurz nach Mitternacht eine 34-Jährige mit ihrem Auto in der Bad Waldseer Bleicherstraße kontrolliert worden. Nach einem Alkoholtest veranlassten die Beamten laut Bericht die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus, stellten den Führerschein sicher und untersagten der Frau die Weiterfahrt.