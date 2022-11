„Mir war langweilig“: Memo ist zurück in seinem Waldseer Dönerladen

„Wir sind zurück“, erklären Elif und Mehmet Güdücü und verkaufen in Memos Dönerladen in der Ravensburger Straße in Bad Waldsee wieder gefüllte türkische Fladenbrote.

Arbeiten bis zur Rente

Eigentlich hatten sie den Betrieb vor ein paar Monaten abgegeben. Aber seit 1. November steht das Ehepaar wieder hinter dem Tresen und am Dönerspieß. Der Grund? „Mir war langweilig“, so Mehmet Güdücu, besser bekannt als Memo, und lacht.

Ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente, da kann ich doch nicht nichts machen, sagt der 61-Jährige.

Und so wird aus dem See-Kebap nun wieder Memo Kebap. Die Arbeit erfülle das Ehepaar wie am ersten Tag, versichert Güdücü und freut sich darüber, dass viele Stammkunden bereits wieder bei ihm bestellen.