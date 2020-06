Minigolfplatz am Stadtsee nach Pächterwechsel neu eröffnet

Geöffnet ist die Minigolfanlage am Stadtsee von Dienstag bis Sonntag, 13 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr). Die Eintrittspreise orientieren sich an den Minigolfplätzen in der Region: Erwachsene vier Euro (mit Kurkarte 3,50 Euro), Sechser-Karte 20 Euro, Jugendliche (14 bis 17 Jahre) drei Euro und Kinder (6 bis 13 Jahre) zwei Euro. Es gibt einen Getränkeausschank sowie Eis, Kaffee, Kuchen, Pizza und Flammkuchen.