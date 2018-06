Migranten: Neue Projekte zur Integration

Nach Aufnahme und Unterbringung muss sich die Stadt Bad Waldsee in diesem Jahr verstärkt um die Integration der Neubürger aus Syrien, dem Irak und aus Eritrea bemühen. Umgesetzt werden soll dies mit Projekten, die auf die örtlichen Belange zugeschnitten sind. Eine Schlüsselfunktion nimmt der städtische Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte Ahmed Moussa ein, der mit dem kulturellen Hintergrund der Menschen aus dem arabischen Raum vertraut ist. Zur Auftaktveranstaltung versammelten sich dazu letzte Woche 50 Frauen und Männer in der Schwemme und entwickelten Ideen.

Der Start der Projekte hatte sich verzögert, weil Ahmed Moussa nach einem Sportunfall ein Vierteljahr pausieren musste. Noch immer ist der gebürtige Tunesier beim Gehen und Stehen gehandicapt und hat Schmerzen. Bei der Auftaktveranstaltung biss der 32-jährige Integrationsbeauftragte aber die Zähne zusammen und erarbeitete mit seinem köpfigen Publikum drei Stunden lang Vorschläge. Alle diese Ideen sollen das Zusammenleben von Neu- und Altbürgern fördern helfen. Anwesend waren neben Migranten auch Ehrenamtliche aus den Helferkreisen, Sozialarbeiter vom Schulzentrum Döchtbühl, die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt, Gerlinde Buemann vom städtischen Fachbereich „Bürgerservice/Ordnungsaufgaben“ sowie Vertreter von Gemeinderat und den Johannitern. Nachdem zuweilen ein babylonisches Sprachengewirr herrschte, fanden sich mehrere Neubürger bereit und übersetzten die Redebeiträge für ihre Landsleute.

Zunächst wurde die aktuelle Situation Betroffener nach ihrer Flucht analysiert. Im Fokus standen Bildungswege und Zugang zum Arbeitsmarkt, Bedeutung von Familie und Religion, Respekt und Toleranz im Umgang miteinander und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Konkret im Blick haben Moussa und seine Mitstreiter aus den Helferkreisen beispielsweise ein Elterncafé, in dem offene Fragen geklärt werden können. Familien mit Schulkindern stehen aufgrund von kulturellen Unterschieden und Sprachbarrieren täglich vor neuen Problemen rund um das Thema „Schule und Bildung“. Angeregt wurde auch die Teilnahme einer internationalen „Laufgruppe“ beim „Bad Waldsee Lauffieber“ am 20. Mai. Zudem sollen Kontakte geknüpft werden mit den Vereinen. Wer bei der Stadtkapelle ein Instrument spielt oder zusammen mit anderen bei der Turngemeinde schwitzt, kommt rasch in Kontakt mit Leuten und lernt dabei auch Deutsch.

„Kochtreffen“ geplant

Eine weitere Idee kreiste um die Gründung von Tanz- und Musikgruppen, in denen die Kultur der Herkunftsländer gepflegt wird. Denkbar ist auch eine Kooperation mit dem Stadtkino „Seenema“, wo Dokumentarfilme zum Komplex „Flucht und Integration“ Denkanstöße geben könnten für ein gedeihliches Miteinander. Neben einem Stand am Altstadtfest mit kulinarischen Köstlichkeiten aus den Heimatländern der Neubürger soll es zudem ein „Kochtreffen“ geben im Ernährungszentrum, das sich als Gastgeber angeboten hat. Die einzelnen Veranstaltungen sollen im Amtsblatt und in der Schwäbischen Zeitung angekündigt werden.

Der städtische Fachbereich „Bürgerservice/Ordnungsaufgaben“ steht laut ihrer Leiterin „komplett hinter all’ diesen Vorhaben“, die die Förderung eines toleranten Miteinanders in der Kurstadt zum Ziel haben. „Unsere Helferkreise in Stadt und Land haben schon seit dem Eintreffen der ersten Flüchtlinge hervorragende Arbeit geleistet und viel Freizeit investiert. Dafür gilt den Mitgliedern unser Dank und wir freuen uns, wenn sie uns auch bei den anstehenden Projekten unterstützen“, so Gerlinde Buemann gegenüber der SZ.

Zur Absprache möchte sie demnächst die Mitglieder des örtlichen Helferkreises einladen und danach ein Gesamthelferkreistreffen im Rathaus abhalten mit allen relevanten Themen. „Es sind viele kleine Schritte notwendig zur Integration unserer Neubürger. Dazu notwendig sind Offenheit und Toleranz auf beiden Seiten“, weiß Buemann. Sie hat inzwischen auch mehrere Förderanträge gestellt bei der L-Bank, die kommunale Integrations-Projekte im Land finanziell fördert.

Der städtische Integrationsbeauftragte ist Ansprechpartner für Neubürger und Helferkreise. Nach dem Urlaub ist Ahmed Moussa ab 15. Mai wieder erreichbar unter Telefon 07524/94-1751 oder per E-Mail unter a.moussa@bad-waldsee.de