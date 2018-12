Michelwinnader Jahreskonzert unter dem Motto „Helden, Mythen, Legenden“

Unter dem Motto „Helden, Mythen, Legenden“ steht das Jahreskonzert des Musikvereins „Concordia“ Michelwinnaden, das am 15. Dezember im Burgsaal in Michelwinnaden stattfindet. Mit der Stückauswahl für das Jahreskonzert erinnert Dirigentin Karin Michele-Klösges an teilweise fast vergessene Helden, Mythen und Legenden, teilt der Musikverein in einem Presseschreiben mit.

Das Konzert wird mit der Schnellpolka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauss Sohn eröffnet. Strauss hatte sich eine fröhliche, unbekümmerte Schnellpolka einfallen lassen, die an die Sommerzeit erinnert, wenn sie am heißesten ist und manchmal schwere Gewitterwolken den Himmel verdüstern, so der Musikverein. Im Anschluss folgt die Suite für Blasorchester „Tirol 1809“. Die Suite in drei Sätzen handelt laut Mitteilung vom Tiroler Volksaufstand, ein Aufstand der Tiroler Bevölkerung gegen die bayrische Besatzung im Jahre 1809 unter der maßgeblichen Führung von Andreas Hofer.

Beschwingt geht es mit der Titelmelodie aus dem gleichnamigen Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ weiter. Das Stück erinnert an die Helden welche 1910 in einem außergewöhnlichen Wettflug 1910 über den Ärmelkanal teilnahmen. Das Stück „Banditenstreiche“ aus der gleichnamigen Operette von Franz von Suppé erzählt eindrucksvoll die Geschichte über eine Räuberbande. Der erste Konzertteil endet mit dem „Graf-Zeppelin-Marsch“ von Carl Teike.

Wer kennt nicht die Geschichten über Robin Hood, den König der Diebe. Die Filmmusik zu dem vermutlich bekanntesten Film in der Hauptrolle mit Kevin Costner leitet den zweiten Konzertteil ein, schreibt der Musikverein in seiner Mitteilung. An eine große Legende unserer Zeit erinnert das Stück „Bohemian Rhapsody“. Das Stück wurde von Freddi Mercury, dem Sänger der bekannten Rockband Queen, geschrieben und gilt als der bedeutendste Song in der Geschichte des Rocks. Beeindruckend wird auch die Filmmusik des mit fünf Oscars prämierten Monumentalfilms „Gladiator“ vorgetragen. Der Film handelt von einem römischen General welcher verraten wurde und in die Sklaverei gerät. Als Gladiator kommt er nach Rom, um den Tod seiner Familie zu rächen.

Das Konzert endet mit den Stück „Satchmo! A Tribute to Louis Armstrong“. Das Medley „Satchmo“ wurde zu Ehren des nicht nur in Amerika beliebten großen Musiker Louis Armstrong zusammengestellt und stellt nach Angaben des Musikvereins einen würdigen Abschluss des abwechslungsreichen Konzertabends dar.