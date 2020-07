Michelwinnaden lädt zum Gummistiefel-Flohmarkt

Zu einem Gummistiefel-Flohmarkt lädt die Landjugend Michelwinnaden am Samstag, 11. Juli, ab 9 Uhr ein. Grundstücke mit Verkaufsständen sind gut sichtbar von der Straße aus mit Gummistiefeln markiert. Es gelten die Abstandsregeln, teilt die Landjugend mit. Sollte ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können, gilt die Mundschutzpflicht. Parkmöglichkeiten gibt es in der Burgweiherstraße (neben dem Pfarrhaus, gegenüberliegende Straßenseite zur Kirche), so die Landjugend weiter. 59 Verkäufer beteiligen sich am Dorfflohmarkt in Michelwinnaden, die Stände sind über die ganze Ortschaft verteilt, teilt Ortsvorsteher Frieder Skowronski mit.