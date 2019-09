Michael Jastram stellt jetzt in der Kleinen Galerie aus

Außergewöhnlich eindrucksvoll beherrschen die Bronzen und Zeichnungen von Michael Jastram derzeit die Kleine Galerie in Bad Waldsee. Axel F. Otterbach ist es wieder mal gelungen, eine besondere Ausstellung zu präsentieren, denn erstens ist es im wahrsten Sinne des Wortes nicht „leicht“, dort mit größeren Metallskulpturen zu hantieren und zweitens ist der Künstler Michael Jastram zur Zeit gerade international an mehreren Orten mit seiner Kunst sehr gefragt. Vor kurzem hat die Stadt Fontainebleau, 50 Kilometer südlich von Paris, auf ihrem umgestalteten Rathausplatz eine große Bronze mit dem Titel „Europa auf dem Stier“ von Jastram aufgestellt; bereits 2010 hatte der Deutsche Bundestag für Brüssel eine kleinere Ausgabe dieser Bronze erworben.

Eine imposante Erscheinung in Schwarz, mit weißem Kinnbart und langem Haupthaar, freundlich lächelnd, er könnte so auch gut vor einer Gemeinde stehen: Michael Jastram ist Berliner, 1953 geboren, aufgewachsen, auf die Kunsthochschule gegangen, hat sich dort als Künstler etabliert. Dazu kann man nicht nur in der Stadt bleiben, man muss raus, reisen und neue Eindrücke gewinnen. Selbst hier in Bad Waldsee habe er ein kleines Skizzenbuch mit Ideen vollgezeichnet, später wird er daraus vielleicht die eine oder andere künstlerische Form gewinnen, erzählt er im Gespräch mit dem Künstler und Galerieleiter Axel F. Otterbach.

Dieses beginnt mit einer Unterscheidung der Arbeitsweisen: Otterbach ist im Wortsinn „Bildhauer“, während Jastram sich als „Modelleur“ bezeichnet. Beiden Verfahren liegt natürlich die Zeichnung zugrunde. Auf Jastrams „Ideenskizze“ folgt eine „Arbeitszeichnung“, in der er bereits die Armierungsstahlstäbe einfügt. Der nächste Schritt erfolgt beim Schlosser, der dieses Stahlskelett zusammenschweißt, das Jastram im Atelier mit einem bis zu 20 Minuten formbaren Gips ausfüllt. Stark verkürzt gesagt, erfolgt dann ein Guss in der Gießerei mit Bronze im Wachsschmelzverfahren bei bis zu 900°, sodass es keinen Formverlust der „Originalhaut“ gibt, das heißt alle im Gips enthaltenen Spuren ergeben nachher die lebendige Oberfläche, auf der das Licht spielen kann. Die Patina-Zutaten bleiben geheim; die Auflagenhöhe liegt seit 2018 bei acht Exemplaren. Wie er zu seinen Motiven und Ideen komme, insistierte Otterbach und zitierte, die Titel wirkten oft „archaisch“ und wie „aus der Zeit gefallen“. Die Menschen hätten sich seit Jahrtausenden nicht verändert, Liebe, Freude, Wut und Hass seien existenzielle, immer gleich wirkende Zustände, war die plausible Begründung.

Dennoch: Die patinierte Oberfläche lässt an Grabbeigaben denken, die lange in der Erde ruhten, die Motive wirken urzeitlich, in ihrer Symbolik allgemeingültig. Der Mensch ist winzig, nur eine Figur in einem universellen Zusammenhang, keine Person, selbst wenn Frau Luna einen Haarknoten trägt. Stellvertretend dafür die Bronze „Tower VII“ von 2014, ein mehr als raumhoher Turm, einem Gewächs ähnelnd, obwohl er Treppen und Stufen hat, auf dem ein Mensch ganz oben sitzt, gleich einem Säulenheiligen am unwirtlichen Ende, der Willkür der Elemente ausgesetzt. Aber er sitzt da ganz ruhig, wie alle anderen Figurinen auch, wie Frau Luna auf dem Mondwagen, wie der Mann mit einer Stange auf der „Stairway to Heaven“ oder der Fischer vor dem auf riesigen, zerbrechlichen Stelzen ruhenden „Fisherman’s House“ von 1999. Formale Assoziationen zu Marinis Reiter, zur Vorantike, zu Giacometti, gerade auch in mancher Beziehung bei den sehr schönen Zeichnungen, drängen sich nur kurzfristig auf. Was bleibt, ist eine spirituelle Verbindung zu Archetypen der Kunst, eine Verknüpfung von Symbolen wie Kreis, Rad, Brücke, Leiter, Haus oder Wagen als Zeichen menschlichen Lebens und dessen Vergänglichkeit.