Michael Barczyk erhält die Bürgermedaille

Mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen ist Michael Barczyk bei einer Feierstunde im Bad Waldseer Rathaus am Mittwoch für seine mehr als 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Leiter des Stadtarchivs gewürdigt worden. Bürgermeister Roland Weinschenk verlieh dem bescheidenen „Bad Waldseer Kultur- und Geschichtsbotschafter“ zudem die Bürgermedaille.

Das Stadtoberhaupt lobte Barczyk dafür, wie er Geschichte mit seiner Leidenschaft lebendig machen kann „Geschichte und Historie so einfach, gleichzeitig aber informativ und fesselnd zu vermitteln, zeichnen Michael Barczyk aus“, erklärte Weinschenk vor rund 50 Gästen und blickte auf dessen Zeit als junger Gymnasiallehrer sowie sein Engagement im Stadtarchiv zurück: „Man traf auf einen Historiker und Wissenschaftler, der einen sofort in seinen Bann nahm und neugierig auf Geschichte und Geschichten machte.“

Viele Veröffentlichungen

Auch auf die Veröffentlichungen Barczyks ging Weinschenk ein und rief sein erstes Werk ins Gedächtnis: „Das Wappen der Stadt Bad Waldsee“. Es folgten viele, weitere Hefte und Bücher, unter anderem „Oberschwäbische Räuberbanden“ oder „Essen und Trinken im Barock“. „Die Bezeichnung ihrer Person als Kultur- und Geschichtsbotschafter unserer Stadt ist keine Floskel, sondern umfasst ihre Verdienste“, sagte der Bürgermeister, ehe er dem ehemaligen Stadtarchivar die Bürgermedaille anheftete.

Nach den Ausführungen des Bürgermeisters erklärte Barczyk mit einem Lächeln auf den Lippen und in seiner unvergleichlichen Art: „Ich müsste geradezu Rot werden, wenn ich nicht an dieser Stelle betonen möchte, dass ich alles mit viel Freude und Spaß an der Sache und – nehmen sie es mir nicht übel – zu meinem eigenen Ergötzen geschaffen habe.“

In kurzen Zügen schilderte er seinen Werdegang. Das ihn seine Lehrtätigkeit nach Bad Waldsee führte, kommentierte er so: „Darüber war ich wahnsinnig froh.“ Barczyk zeigte auf, dass er bis heute noch von mehr als einem Dutzend ehemaliger Schüler besucht wird. Außerdem hob er seinen weitesten Ausflug aus publikationssicht hervor – im Jahr 2010 in der „California Staats-Zeitung“. Nicht zuletzt kam er auf einen Höhepunkt seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu sprechen – das Buch „Die Geschichte von Waldsee“.

Rückblickend auf seine Zeit als Stadtarchivar ließ Barczyk wissen: „Ich habe es immer gerne gemacht und war dadurch glücklich. Ich gehe in der Kultur auf.“ Dann wurde er mit langanhaltendem Applaus gefeiert und nahm die persönlichen Glückwünsche der Gäste entgegen.

Die Umrahmung der Feierstunde übernahm Bernhard Bitterwolf, der einerseits musikalisch auf der Gitarre, dem Akkordeon, der Drehleier und sogar einem Kuhhorn überzeugte und andererseits aus seiner gemeinsamen Schaffenszeit mit Barczyk erzählte.