Messing-Altmetall in Michelwinnaden gestohlen

Zeugen sucht die Polizei wegen des Diebstahls von Messing-Altmetall, das am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr im Osterholzweg in Michelwinnaden gestohlen wurde. Die Ehefrau des Geschädigten beobachtete laut Polizei zwei unbekannte Männer, die mit einem weißen Transporter mit Biberacher Kennzeichen am Tatort vorfuhren. Nach ihren Angaben dürften die beiden Männer aus Ost- oder Südosteuropa stammen. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/4043 zu melden.