Mesnerin Doris Waibel: „S’ war oifach mei Leba“

40 Jahre lang hat sich Doris Waibel als Mesnerin für die Kapelle in Osterhofen engagiert. Nun zieht sich die 87-Jährige von ihrem Ehrenamt zurück und übergibt diese Aufgabe an ihren Sohn Hans-Peter, der sie schon in den letzten Jahren unterstützt hat. Der neue Mesner von „Mariä Opferung“ hat derzeit keine Arbeit mit dem „Käpelle“, weil das denkmalgeschützte Gebäude aus Sicherheitsgründen vorerst geschlossen bleiben muss.

Bekanntlich ist die für ein Dorf ungewöhnlich reich ausgestattete Kapelle stark sanierungsbedürftig und darf auf Geheiß der Stadtverwaltung nicht mehr betreten werden. Das SZ-Gespräch mit der langjährigen Mesnerin, ihrem Sohn und Schwiegertochter konnte deshalb nur unter der Eingangstüre stattfinden, um kein Risiko einzugehen. Es könnte jederzeit ein Stück Decke herunterfallen.

Auf ihren Rollator gestützt lässt Doris Waibel dabei ihren Blick schweifen durch die Kapelle, die für sie zur zweiten Heimat geworden ist. War sie ’mal für zwei, drei Tage verreist, ging sie nach Rückkehr sofort hinüber an ihren Arbeitsplatz, um nach dem Rechten zu schauen. „Das war für mich das Gefühl: Jetzt bin ich wieder daheim!“, sagt die Seniorin, die ihr Ehrenamt mit Herzblut ausgefüllt hat.

Die Mesnerin schloss morgens die kleine Kirche auf und abends wieder zu, sorgte ganzjährig für Blumenschmuck („Die Dahlien aus meinem Garten waren auch hier drin wunderschön!“), baute einen Maialtar auf und stellte im Advent geschmückte Christbäume auf. Sie brachte das „Käpelle“ auf Hochglanz und betete mit Gläubigen den Rosenkranz, als es einmal zu einer Pfarrer-Vakanz kam in Haisterkirch und die Messe entfiel.

Und sie assistierte der Geistlichkeit bei der wöchentlichen Eucharistie sowie bei den Hochfesten der Marianischen Bruderschaften. „Einmal feierte bei uns sogar ein schwarzer Bischof aus Uganda die Eucharistie“, erinnert sich Waibel an diesen hochkarätigen Besuch. Der damalige Pfarrer Deogratias Bukenya von Haidgau hatte den Gast aus seiner afrikanischen Heimat mitgebracht. „Also ich konnte mit allen Pfarrern schwätzen“, lächelt Waibel und erzählt von jenem indischen Priester, der sie in der Kapelle suchte. „Er rief: ’Oma, sind Sie schon da?’“ Daraufhin habe er sich entschuldigt, aber sie habe ihm den Kosenamen gerne gestattet.

In 40 Jahren hat die Osterhoferin, die den Mesnerdienst damals von ihrem Schwiegervater Alois übernahm, allerhand erlebt in der Kapelle. Auch durch ihren Dienst ist das Denkmal zu einer Heimat geworden für die Gläubigen aus dem Ort. Nach ihren Angaben wurde der werktägliche Gottesdienst bis zuletzt von 20 bis 30 Christen besucht, die sich danach noch auf ein Schwätzchen vor der Kapelle trafen. „S’ war oifach mei Leba“, bekannte Waibel in aller Bescheidenheit, als sie kürzlich von Pfarrer Stefan Werner für ihren Dienst geehrt und offiziell verabschiedet wurde von der Kirchengemeinde.

Einen Wunsch hat die scheidende Mesnerin aber doch noch – und da dürften ihr viele Gläubige im Haistergau zustimmen: „Dass unsere Kapelle bald saniert werden kann und wieder geöffnet ist“, sagte Waibel gegenüber der SZ. Wie berichtet, ist darüber ein bizarrer Streit zwischen Stadt und Kirche entbrannt. Nach Angaben des Ersten Beigeordneten Thomas Manz muss die Kommune das Denkmal „nur erhalten, aber nicht sanieren“. In der Haushaltssitzung des Ortschaftsrates Haisterkirch verwies er auf ein früheres städtisches Angebot an die Kirchengemeinde, ein Drittel der Kosten zu tragen, sofern „Mariä Opferung“ dann in deren Besitz übergehen sollte.

Die aktuelle Kostenschätzung für eine Sanierung beträgt laut Manz 600 000 Euro. Bei Untersuchungen durch einen Restaurator und einen Statiker habe sich gezeigt, dass im Langhaus Deckenteile großflächig hohl liegen und nicht mehr mit der eigentlichen Deckenkonstruktion verbunden sind. Als Eigentümer des Bauwerks hat die Stadt deshalb zunächst weitere Untersuchungen der Stuckdecke angekündigt.

Auf SZ-Anfrage vom Donnerstag führte der Beigeordnete aus, dass der Themenkomplex im neuen Jahr für den Gemeinderat aufgearbeitet werde, „nachdem er mehrfach von unterschiedlicher Seite angesprochen wurde“. Die Stadt wolle dafür „zunächst alle Fakten sammeln und bewerten und dann dem politischen Gremium vorstellen“, so Manz dazu weiter.