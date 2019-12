Mercedes-Benz rammt VW: fünf Leichtverletzte auf der B 30

Fünf Leichtverletzte und Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Ein 79-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer, der auf der Bundesstraße von Bad Waldsee in Richtung Ravensburg unterwegs war, übersah laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit am Ortseingang von Gaisbeuren einen an der Ampel stehenden VW eines 20-Jährigen und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier im VW sitzenden Personen verletzt. Der 79-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Mercedes-Benz musste abgeschleppt werden.