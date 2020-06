Mensabetrieb der Grundschule auf dem Döchtbühl startet wieder

Der Ganztagsbetrieb der Grundschule auf dem Döchtbühl beginnt wieder am Montag, 29. Juni. Der Abstand von 1,50 Meter zur nächsten Person sowie eine Einbahnstraßenregelung werden in der Mensa umgesetzt, teilt die Stadt mit. Die Ausgabe der Speisen für die Klassen 3 und 4 findet ab 11.45 Uhr statt, jene für die Klassen 1 und 2 ab 12.20 Uhr. Von Personen genutzte Tische werden für die nächste Ausgabe entsprechend gereinigt. Für Schüler ab Sekundarstufe I und Lehrkräfte ist eine Bewirtung im Außenbereich vor der Mensa (an Einzeltischen) beziehungsweise ab 13 Uhr im Speisesaal möglich. In der Cafeteria findet weiterhin kein Speisenverkauf (Snackverkauf) statt.