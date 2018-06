Mehrheit der Waldseer spricht sich für den Döchtbühlturm aus

Für viele Bad Waldseer ist der Döchtbühlturm ein Wahrzeichen und mit vielen Erinnerungen verbunden. Stadtarchivar Michael Barczyk hat jüngst den Abriss des gesperrten Aussichtsturms gefordert (die SZ berichtete). Da der Turm unter Denkmalschutz steht, kommt ein Abbruch nicht in Frage. Doch was halten die Waldseer Bürger von dem Turm? Ob er doch besser abgerissen werden sollte, wollte die SZ in einer Online-Umfrage wissen. 277 Leser haben sich beteiligt. Die große Mehrheit ist dagegen: 203. Lediglich 32 Leser stimmten dafür, 42 war es egal.

Aussichtsturm auf dem „Däche“ soll bleiben

„Soll der Turm weg? Nein. Weil: Viele Liebespärchen, echte Waldseer, haben Erinnerungen an den Turm“, schreibt die 100-jährige Elisabeth Fuchs (geb. Schwarzkopf) an die „Schwäbische Zeitung“. Der Turm sei Treffpunkt zu allen schulfreien Zeiten gewesen. „Was wurde dort nicht alles ausgeknobelt! Der erste Kuss! ,Däche’ und Turm gehören zusammen“, schreibt Waldseerin Fuchs, die mittlerweile in Arisheim lebt. „Wie viele Nachschlüssel hat Schlosser Weber für die verschlossene Tür gefertigt? Man brauchte nicht mehr fragen, sie leben nicht mehr. Es gibt noch mehr Gründe.“

„Der Turm gehört zu Bad Waldsee dazu“

„Der Turm gehört einfach zu Bad Waldsee dazu. Es wäre sehr schade, wenn er abgerissen werden würde“, sagt der 74-jährige Ernst Bucher. Der Ur-Waldseer, der im Gebäude am Wurzacher Tor geboren wurde und heute in direkter Nachbarschaft zum Döchtbühlturm wohnt, erinnert sich gerne an die Zeiten, als der Turm noch bestiegen werden konnte. „Von oben konnte man das gesamte Alpenpanorama sehen.“

Als der bis dahin frei zugängliche Turm Anfang der 1960er-Jahre abgeschlossen wurde, weil er laut Bucher zunehmend „mit Wandmalereien beschmiert und zugemüllt“ wurde, konnte man l die ersten beiden Jahre noch einen Leihschlüssel in der Bauernschule holen.

„Dann habe ich mir den Schlüssel mal genauer angeschaut und mit unserem Küchenschlüssel zuhause verglichen – und siehe da, sie waren identisch“, erzählt der gelernte Schlosser mit einem spitzbübischen Grinsen. Fortan hatte er für die nächsten zwei, drei Jahre seinen eigenen Turmschlüssel. „Ich war häufiger alleine oben. Das war immer was Besonderes.“

Allerdings wurden alsbald die Bäume zu hoch und die Aussicht wurde von deren Blätterdach verwehrt. „Wie heißt es ja im Narrenspruch: Vom Aussichtsturm, vom Aussichtsturm, do sieht man in die Weite, und wenn dia hohe Bäum it wäret, no säh ma bis noch Reite“, zitiert Bucher.

Aber nicht nur die Aussicht war schon Anfang der 60er-Jahre eingeschränkt, zudem waren laut Bucher auch bereits die oberen Treppen „recht marode und gefährlich“, daher sei es schon richtig gewesen, den Turm ganz zu verschließen und das Besteigen komplett zu verbieten. Abreißen sollte man den Turm jedoch dennoch nicht, denn viele Waldseer hätten zahlreiche Erinnerungen, die mit dem Aussichtsturm in Verbindung stehen. „Das war früher auch ein Treffpunkt. Da sagte man noch: Wir gehen auf den Däche und steigen auf den Turm.“

„Weitblick war ein Erlebnis“

Ernst Fricker aus Bad Waldsee möchte ebenfalls, dass der Turm erhalten bleibt. „Der Aussichtsturm auf dem Döchtbühl – ein Wahrzeichen der Stadt im vergangenen Jahrhundert. In meinen Jugendjahren, 1936 bis 1941, waren wir regelmäßig zu Geländespielen auf dem Döchtbühl. Dazu gehörte auch ein Turmaufstieg“, schreibt Fricker an die „Schwäbische Zeitung“. Und weiter: „Den Türschlüssel holten wir beim Hausmeister der Bauernschule. Der Weitblick war ein Erlebnis. Neben dem Turm stand ein Holzpavillon, in dem Feste gefeiert wurden. Dabei nutzten die Besucher die Gelegenheit, bei offenem Eingang den Turm zu besteigen.“

Fricker ist der Meinung, dass der Zustand des Turms nicht so marode sein müsste, wie er heute ist. „Sowohl Grundstück, als auch der Turm, sind im Besitz der Stadt. Von daher wäre die Unterhaltung und erforderliche Sanierung keine Frage gewesen. Die Finanzierung dürfte kein Problem sein, wenn ich daran denke, was der städtische Rahmenplan gekostet hat. Auch der Denkmalschutz will die Erhaltung des Turms.“