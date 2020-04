Mehrere Verletzte bei Frontalkollision

Mehrere Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Landstraße zwischen Bergatreute und Roßberg gefordert. Zwei Autos kollidierten frontal.

Die Verletzten wurden mit Krankenwagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war eine 33-jährige Autofahrerin in Richtung Bergatreute unterwegs, als sie auf Höhe von Roßberg einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen wollte. Als sie mit ihrem Ford ausscherte, krachte sie dabei mit der Fahrzeugfront gegen einen entgegenkommenden BMW.

Unfall auf der Kreisstraße zwischen Bergatreute und Roßberg. (Foto: Wolfgang Heyer)

Der 35 Jahre alter Fahrer war mit einer ebenfalls 33-jährigen Beifahrerin und einem zwei Jahre alten Kind unterwegs. Alle Insassen beider Autos verletzten sich bei dem Unfall, heißt es im Polizeibericht. Die Beifahrerin im BMW wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Zusammenstoß entstand am Ford ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Schaden am BMW wird auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme und Räumung kurzzeitig gesperrt.